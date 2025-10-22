#
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Хорошо знакомый семейный кроссовер снова можно купить в России

В России поступили в продажу новые Chevrolet Captiva по цене от ₽2,7 млн

Кроссовер Chevrolet Captiva, ранее официально продававшийся в России, теперь представлен в обновленном виде благодаря альтернативным поставкам.

Цены на переработанный Baojun 530 от совместного предприятия SAIC-GM-Wuling начинаются с отметки 2 700 000 рублей. В Воронеже за эту сумму можно заказать Chevrolet Captiva в комплектации Premier, которая включает кожаную отделку салона, кожаный мульти-руль и камеру заднего вида, а также передние и задние парктроники.

Комплектация Premier имеет ряд дополнительных опций, таких как панорамная крыша, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, датчики света и дождя, а также медиасистема с большим сенсорным дисплеем вертикальной ориентации, шесть аудиодинамиков, полноразмерное запасное колесо и 18-дюймовые литые диски. Зимний пакет включает обогрев передних сидений, зеркал и заднего стекла.

Кроме того, в Иркутске предлагается семиместная версия Chevrolet Captiva за 2 850 000 рублей, но с некоторыми упрощениями: вместо панорамной крыши здесь установлен люк, а сиденья имеют тканевую обивку вместо кожаной. Во Владивостоке кроссовер с семиместным салоном и максимальным оснащением также доступен под заказ за 2 850 000 рублей. В то же время другая компания в этом же городе оценивала Chevrolet Captiva в 3 430 000 рублей; в этом случае сохранены семь мест, но комплектация с тканевой отделкой и менее разнообразным оснащением.

Все предлагаемые автомобили имеют одинаковый силовой агрегат – 1,5-литровый бензиновый турбомотор Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
22.10.2025 
