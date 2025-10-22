Стало известно, когда АВТОВАЗ перейдет на пятидневку

АВТОВАЗ до конца 2025 года будет работать четыре дня в неделю

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил, что компания продолжит работать по четыре дня в неделю до конца 2025 года.

Однако в начале следующего года запланировано возвращение к пятидневному графику. Об этом он сообщил на форуме «Сделано в России».

Сокращение рабочей недели, введенное в конце сентября, направлено на сохранение рабочих мест и предотвращение массовых сокращений. Председатель профсоюзной организации компании Сергей Зайцев ранее утверждал, что такой режим работы будет применяться в течение до шести месяцев.

Четырехдневная рабочая неделя в компании была введена в последний раз в 2022 году на три месяца в ответ на дефицит поставок комплектующих и нестабильную ситуацию на рынке. В результате годовых продаж новых автомобилей АВТОВАЗа снизились на 58%, а продажи автомобилей Lada упали на 48%.

