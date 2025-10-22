#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Мощный мотор, автомат и полный привод: этот кроссовер быстро стал хитом

Российские дилеры сообщили о высоком спросе на новую версию кроссовера GAC GS4

Российские автодилеры отмечают значительный интерес к новой полноприводной модификации кроссовера GAC GS4, продажи которого начались 9 сентября.

По информации салонов, стартовые партии автомобилей были быстро распроданы, и во многих регионах уже наблюдается нехватка. В салонах Москвы и других регионов модели из первых поставок были раскуплены, а ожидание новых партий составляет около двух недель.

Представители дилерских центров в Саратове и Вологде подчеркнули, что клиенты долго ждали версию с полным приводом и 2-литровым турбомотором мощностью 231 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой АКП Aisin. Покупатели в России особенно ценят надежность классического автомата с гидротрансформатором, предпочитая его роботу или вариатору.

GAC GS4
GAC GS4

Новая версия GAC GS4 полноприводная, предлагается в двух комплектациях – GB и GL – по цене от 3 миллионов до 3,7 миллиона рублей.

В стандартную комплектацию входят светодиодные фары, обогрев и вентиляция передних сидений, мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, 8 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и системы активной безопасности. В комплектации GL дополнительно предусмотрены колеса R19, панорамная крыша и электропривод двери багажника.

Полный привод реализован на основе муфты Haldex VI поколения от BorgWarner и включает три внедорожных режима: «Снег», «Песок» и «Грязь». Разница в цене между переднеприводным и полноприводным GAC GS4 составляет около 300 тысяч рублей.

Интерьер GAC GS4
Интерьер GAC GS4

По результатам сентября GAC продала в России около 2,2 тысячи автомобилей, что на 11% меньше по сравнению с прошлым годом. С начала 2025 года общий объем продаж составил 14,9 тысячи единиц. Производитель надеется, что выход версии GS4 AWD поможет укрепить позиции бренда на российском рынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  Китайские автомобили
Ушакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 533
22.10.2025 
Фото:GAC
