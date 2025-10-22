#
В России отзывают тысячи Lada XRAY: из-за чего?

АВТОВАЗ проводит плановую отзывную кампанию 8,2 тысячи Lada XRAY

В России началась добровольная кампания по отзыву автомобилей Lada XRAY, организованная АВТОВАЗом.

Производитель бесплатно установит систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Под действие этой программы попадают 8209 машин Lada XRAY, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года.

Работы в рамках этой кампании будут проводиться на безвозмездной для владельцев автомобилей основе, сообщают Росстандарт и АВТОВАЗ. Ранее аналогичная программа уже проводилась для моделей Lada Vesta.

Lada XRAY
Lada XRAY

Следует отметить, что АВТОВАЗ некоторое время выпускал автомобили без системы экстренного вызова из-за нехватки компонентов, что было разрешено решением Комиссии Таможенного союза.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
22.10.2025 
Фото:
«За рулем»
Отзывы о LADA XRAY (22)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA XRAY  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Комфортная езда и полная начинка.
Недостатки:
Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защиты, сигнализации которые и так идут в базе. Штатная сигнализация вполне себе рабочий вариант но купить машину не заплатив диллеру 30-100к за "доп оборудование" невозможно или ждите машину 3-6 месяцев
Комментарий:
У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирование службы лада и бесплатной эвакуации к диллеру. Всем счастливцам рекомендую избегать даже легких грунтовок в плохую погоду где есть малейший риск остановки по вине застрявших впереди. Также не рекомендую выключать ESP ни при каких обстоятельствах и прибегнуть к помощи цепей, противобуксовочных траков или нормального внедорожника дабы не попасть на деньги. Выползание без ESP раскачкой на 2й как делал я сожжет это картонное сцепление или сломается выжимной с цилиндром и плюс маховик сцепления. Даже при том что данный метод демонстрируется инструктором завода лада на канале в ютуб. мотор ВАЗ 21129 1.6 106лс, коробка ВАЗ. (коробки рено на мкпп уже нигде нет на ладах)
+8