В России отзывают тысячи Lada XRAY: из-за чего?

АВТОВАЗ проводит плановую отзывную кампанию 8,2 тысячи Lada XRAY

В России началась добровольная кампания по отзыву автомобилей Lada XRAY, организованная АВТОВАЗом.

Производитель бесплатно установит систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Под действие этой программы попадают 8209 машин Lada XRAY, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года.

Работы в рамках этой кампании будут проводиться на безвозмездной для владельцев автомобилей основе, сообщают Росстандарт и АВТОВАЗ. Ранее аналогичная программа уже проводилась для моделей Lada Vesta.

Lada XRAY

Следует отметить, что АВТОВАЗ некоторое время выпускал автомобили без системы экстренного вызова из-за нехватки компонентов, что было разрешено решением Комиссии Таможенного союза.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.