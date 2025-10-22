#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Телефон за рулем — вот что вам грозит!

Михаил Салкин: от штрафа за телефон за рулем может не спасти даже hands-free

Водители, использующие за рулем телефон, могут быть подвергнуты административному наказанию, пишет источник со ссылкой на News.ru и привлеченного изданием юриста Михаила Салкина.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Он напомним, что пункт 2.7 ПДД запрещает водителю пользоваться телефоном во время движения автомобиля, если телефон не оборудован устройством, позволяющим осуществлять общение без помощи рук. Нарушение этого правила чревато административной ответственностью по статье 12.36.1 КоАП РФ, а именно – наложением штрафа в размере 1,5 тысячи рублей. При этом штрафа можно избежать, отметил юрист.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Чтобы не попасть на штраф за использование мобильника в машине, можно использовать систему hands-free. С точки зрения закона это допустимо, однако практика работы ГИБДД и судов показывает, что сам факт наличия телефона в руке иногда может быть расценен как нарушение. Будьте бдительны и не отвлекайтесь на мелочи, когда вы за рулем!

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 198
22.10.2025 
Фото:freepik / standert
Поделиться:
Оцените материал:
0