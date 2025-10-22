Что там с выпуском Искры — начали делать больше?

Максим Соколов: Рост продаж Lada Iskra пойдет в геометрической прогрессии

В октябре АВТОВАЗ рассчитывает продать около 200 экземпляров модели Lada Iskra, а в ноябре намерен увеличить этот показатель.

Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в ходе экспортного форума «Сделано в России – 2025». Отвечая на вопрос о перспективах новинки в финале 2025 года, он отметил, что на предприятии ожидают дальнейший кратный рост продаж автомобилей нового семейства – «не в арифметической прогрессии, а в геометрической». Соколов выразил надежду, что Искра будет пользоваться популярностью у россиян.

При этом статистику на старте продаж, когда продавались лишь малочисленные партии Lada Iskra, Соколов назвал нормальной ситуацией для новой модели. Напомним, продажи Искры стартовали в конце июле 2025 года и до конца месяца, по данным «Автостата», была продана 21 машина, в августе – всего 13 автомобилей, и в сентябре – 94 авто модели Lada Iskra.