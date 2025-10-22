#
Хорошо знакомый японский кроссовер скоро приедет в Россию

В РФ в продаже появится Toyota RAV4 с гибридным мотором

В Россию через параллельный импорт поступит партия кроссоверов Toyota RAV4 с гибридной системой, сообщает пресс-служба дилерской сети «Рольф».

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Конкретные сроки поставки автомобилей пока не уточняются, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Цена машин также не раскрыта.

Хотя на рынке России уже имеются некоторые экземпляры Toyota RAV4 с гибридным мотором, их количество очень ограничено. В этих моделях устанавливаются 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор, которые в совокупности обеспечивают мощность в 222 л. с. В то же время обычные RAV4 на российском рынке предлагают, в основном, с 2,0-литровым двигателем мощностью 171 л. с.

Интерьер Toyota RAV4
Интерьер Toyota RAV4

Toyota RAV4 является наиболее продаваемым автомобилем японского бренда в России, и за первые восемь месяцев 2025 года было реализовано 3850 таких машин.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:соцсети
22.10.2025 
Фото:соцсети
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
