Хорошо знакомый японский кроссовер скоро приедет в Россию

В РФ в продаже появится Toyota RAV4 с гибридным мотором

В Россию через параллельный импорт поступит партия кроссоверов Toyota RAV4 с гибридной системой, сообщает пресс-служба дилерской сети «Рольф».

Toyota RAV4

Конкретные сроки поставки автомобилей пока не уточняются, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Цена машин также не раскрыта.

Хотя на рынке России уже имеются некоторые экземпляры Toyota RAV4 с гибридным мотором, их количество очень ограничено. В этих моделях устанавливаются 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор, которые в совокупности обеспечивают мощность в 222 л. с. В то же время обычные RAV4 на российском рынке предлагают, в основном, с 2,0-литровым двигателем мощностью 171 л. с.

Интерьер Toyota RAV4

Toyota RAV4 является наиболее продаваемым автомобилем японского бренда в России, и за первые восемь месяцев 2025 года было реализовано 3850 таких машин.

