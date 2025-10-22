#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

АВТОВАЗ увеличит выпуск машин — известно, на сколько

Максим Соколов: В 2026 году АВТОВАЗ выпустит на 25% больше автомобилей

В 2026 году Волжский автозавод рассчитывает поднять производственный план на 25% и выпустить примерно 400 тыс. автомобилей.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Об этом на экспортном форуме «Сделано в России – 2025» сообщил глава предприятия Максим Соколов. Он отметил, что утвержденный советом директоров план на текущий год составляет чуть более 320 тыс. машин по всем моделям Lada и их модификациям, выпускаемым на двух производственных площадках, в Тольятти и Ижевске – Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra. А вот в следующем году план будет выше.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
«Мы выносим на следующий год на утверждение совета директоров. Исходим, конечно, из общих объемов рынка, который. по нашим предположениям на сегодняшний день, составит около 1,5 миллиона (новых легковых автомобилей. – Прим. ред.) в 2026 году. Ну и, соответственно, с учетом той доли, которую традиционно и объективно может занимать АВТОВАЗ с учетом промышленной политики сегодняшней, где-то видим, что план будет в пределах 400 тысяч», – рассказал Соколов.
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Zuma/ТАСС
Количество просмотров 112
22.10.2025 
Фото:Zuma/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0