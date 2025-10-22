АВТОВАЗ увеличит выпуск машин — известно, на сколько

Максим Соколов: В 2026 году АВТОВАЗ выпустит на 25% больше автомобилей

В 2026 году Волжский автозавод рассчитывает поднять производственный план на 25% и выпустить примерно 400 тыс. автомобилей.

Об этом на экспортном форуме «Сделано в России – 2025» сообщил глава предприятия Максим Соколов. Он отметил, что утвержденный советом директоров план на текущий год составляет чуть более 320 тыс. машин по всем моделям Lada и их модификациям, выпускаемым на двух производственных площадках, в Тольятти и Ижевске – Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra. А вот в следующем году план будет выше.

«Мы выносим на следующий год на утверждение совета директоров. Исходим, конечно, из общих объемов рынка, который. по нашим предположениям на сегодняшний день, составит около 1,5 миллиона (новых легковых автомобилей. – Прим. ред.) в 2026 году. Ну и, соответственно, с учетом той доли, которую традиционно и объективно может занимать АВТОВАЗ с учетом промышленной политики сегодняшней, где-то видим, что план будет в пределах 400 тысяч», – рассказал Соколов.