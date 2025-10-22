#
Новые правила медицинского контроля для водителей: разъяснения

Депутат Москвичев: подтвержденные диагнозы будут поводом для аннулирования прав

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу автоматизированная система, которая будет обмениваться данными между медицинскими учреждениями и ГИБДД.

Это новшество поможет быстрее выявлять водителей с опасными заболеваниями. Об этом сообщил в интервью 22 октября председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

По словам Москвичева, внедрение системы не подразумевает ужесточения действующих правил, а лишь модифицирует механизм контроля за соблюдением существующих норм. Он отметил, что система создается для налаживания автоматического обмена информацией между Минздравом и Госавтоинспекцией.

«Ничего нового мы не придумали. Мы просто сделали, чтобы закон работал. Не нужно паниковать», – подчеркнул Москвичев.

По его словам, основанием для ограничения водительских прав останутся подтвержденные диагноза медицинской комиссией, угрожающие безопасности на дороге.

Депутат объяснил, что процесс проверки здоровья водителей будет осуществляться поэтапно. Если во время диспансеризации выявляется подозрение на опасное заболевание, автовладелец получит направление к специалистам для дальнейшей диагностики. Ограничивать право управления транспортом можно будет только после подтверждения диагноза врачебной комиссией.

Москвичев также отметил, что у граждан будет возможность оспорить решения медицинских комиссий на каждом этапе.

«Его предупреждают о подозрении на болезнь во время диспансеризации. Например, если нужно будет обратиться к неврологу, то в это время права водителя никто не заберет», – объяснил парламентарий.

Новая система должна облегчить процесс контроля за состоянием здоровья водителей, не создавая дополнительных бюрократических препятствий для граждан, добавил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  Известия
