24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Появились подробности о новом кроссовере Volga

Новой моделью Волги станет кроссовер на базе китайского Geely Boyue L/Atlas L

Бренд Волга готовит к выпуску новый кроссовер, который будет создан на базе китайской модели Geely Boyue L, также известной как Atlas L. Недавно Telegram-канал «TAGAZ: Автожурнал» поделился коротким видео, на котором запечатлен кроссовер с шильдиками Volga, находящийся на автовозе.

По мнению «Китайских автомобилей», это именно Geely Boyue L, который был представлен в Китае только в мае этого года. Данная модель считается полностью новой и представляет собой четвертое поколение Atlas.

Кроссовер построен на платформе CMA, аналогичной той, что используется для третьего поколения Atlas, который уже продается в России. В новом автомобиле увеличены размеры до 4730×1910×1710 мм, а дизайн выполнен в новой концепции, названной «очарование гор и рек».


В Китае Atlas L предлагается с двумя вариантами моторов: 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и 290 Нм, а также 2-литровым агрегатом с отдачей 218 л.с. и 325 Нм. Оба варианта работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а передний привод является стандартным.

Линейка автомобилей под брендом Volga была представлена премьер-министру Михаилу Мишустину 21 мая прошлого года и базировалась на моделях компании Changan, однако они так и не вышли в продажу. В начале 2025 года АО «Производство легковых автомобилей» сообщило о продолжении работ над новым проектом Волга.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Германии выбрали лучшие машины.

Источник:  Китайские автомобили
Ушакова Ирина
22.10.2025 
