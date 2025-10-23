#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Что известно про подлинность видео Geely Atlas с логотипом Volga

Создатели новой Волги оставили без комментариев видео Geely Atlas с лого Volga

Представители возрождаемого автобренда отказались от официальных оценок видеоролика, на котором запечатлен кроссовер Geely Atlas с логотипами Volga.

Рекомендуем
Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

Видео, появившееся в сети 22 октября, вызвало ажиотаж среди автомобильных энтузиастов. На кадрах видно, что автомобиль на автовозе, несмотря на установленные шильдики Волга на решетке радиатора и дисках, сохранил фирменную табличку Geely Design.

На запрос портала Autonews в компании АО «Производство легковых автомобилей», реализующей проект Volga, дали уклончивый ответ: «Подлинность ролика не подтверждаем, ситуацию не комментируем».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее, Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал о возможном партнерстве бренда Volga и китайской Geely.

Также отмечалось, что машины могут выпускаться в Нижнем Новгороде на мощностях, на которых ранее производили автомобили концерна Volkswagen.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Это уже не первая попытка вернуть «Волгу» на конвейер. Напомним, что весной 2024-го была анонсирована линейка автомобилей на платформе Changan, однако тот проект так и не был доведен до серийного производства.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:ГАЗ
Количество просмотров 224
23.10.2025 
Фото:ГАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Atlas

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв