Что известно про подлинность видео Geely Atlas с логотипом Volga

Создатели новой Волги оставили без комментариев видео Geely Atlas с лого Volga

Представители возрождаемого автобренда отказались от официальных оценок видеоролика, на котором запечатлен кроссовер Geely Atlas с логотипами Volga.

Видео, появившееся в сети 22 октября, вызвало ажиотаж среди автомобильных энтузиастов. На кадрах видно, что автомобиль на автовозе, несмотря на установленные шильдики Волга на решетке радиатора и дисках, сохранил фирменную табличку Geely Design.

На запрос портала Autonews в компании АО «Производство легковых автомобилей», реализующей проект Volga, дали уклончивый ответ: «Подлинность ролика не подтверждаем, ситуацию не комментируем».

Ранее, Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал о возможном партнерстве бренда Volga и китайской Geely.

Также отмечалось, что машины могут выпускаться в Нижнем Новгороде на мощностях, на которых ранее производили автомобили концерна Volkswagen.

Это уже не первая попытка вернуть «Волгу» на конвейер. Напомним, что весной 2024-го была анонсирована линейка автомобилей на платформе Changan, однако тот проект так и не был доведен до серийного производства.