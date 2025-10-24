#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Электронные знаки хотят наделить особой силой

Водителей предлагают штрафовать за игнорирование указателей на электронных табло

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко предложил приравнять электронные дорожные знаки к обычным и начать штрафовать автовладельцев за несоблюдение их требований.

Рекомендуем
Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

Более того, он утверждает, что с помощью электронных табло удается оперативно информировать водителей о любых изменениях дорожной ситуации и необходимости скорректировать скоростной режим. Поэтому следует сделать приоритетными именно те знаки, которые размещаются на табло переменной информации, а не стационарные дорожные знаки.

Идею поддержал руководитель Росавтодора Роман Новиков, отметив, что эту тему необходимо развивать. Однако у инициативы есть мощный оппонент – МВД, которое ранее выступало категорически против такой практики.

Электронные табло уже давно используются для оперативного информирования водителей об изменении дорожной ситуации или скоростного режима. Только у «Автодора» на трассах работает более 2,6 тысячи таких знаков. Несмотря на их повсеместное распространение, фактически штрафы за их нарушение не выписываются.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Хотя ПДД прямо не запрещают штрафовать за нарушение предписаний электронных табло, но для этого потребовалась бы сложная техническая синхронизация: камера должна одновременно зафиксировать и сам факт проезда автомобиля, и актуальное ограничение скорости, высвеченное на знаке в этот конкретный момент.

Это необходимо для защиты прав водителей, которые могут оспорить штраф, если данные в «письме счастья» не совпадут с реальной картинкой на дороге. Несмотря на технические вызовы, сторонники идеи видят в ней будущее, хотя и признают, что частые изменения на табло могут привести к увеличению количества штрафов, так как дорожники довольно часто меняют показания на электронных табло.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Коммерсант»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Pixabay
Количество просмотров 30
24.10.2025 
Фото:Pixabay
Поделиться:
Оцените материал:
0