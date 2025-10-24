Электронные знаки хотят наделить особой силой

Водителей предлагают штрафовать за игнорирование указателей на электронных табло

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко предложил приравнять электронные дорожные знаки к обычным и начать штрафовать автовладельцев за несоблюдение их требований.

Более того, он утверждает, что с помощью электронных табло удается оперативно информировать водителей о любых изменениях дорожной ситуации и необходимости скорректировать скоростной режим. Поэтому следует сделать приоритетными именно те знаки, которые размещаются на табло переменной информации, а не стационарные дорожные знаки.

Идею поддержал руководитель Росавтодора Роман Новиков, отметив, что эту тему необходимо развивать. Однако у инициативы есть мощный оппонент – МВД, которое ранее выступало категорически против такой практики.

Электронные табло уже давно используются для оперативного информирования водителей об изменении дорожной ситуации или скоростного режима. Только у «Автодора» на трассах работает более 2,6 тысячи таких знаков. Несмотря на их повсеместное распространение, фактически штрафы за их нарушение не выписываются.

Хотя ПДД прямо не запрещают штрафовать за нарушение предписаний электронных табло, но для этого потребовалась бы сложная техническая синхронизация: камера должна одновременно зафиксировать и сам факт проезда автомобиля, и актуальное ограничение скорости, высвеченное на знаке в этот конкретный момент.

Это необходимо для защиты прав водителей, которые могут оспорить штраф, если данные в «письме счастья» не совпадут с реальной картинкой на дороге. Несмотря на технические вызовы, сторонники идеи видят в ней будущее, хотя и признают, что частые изменения на табло могут привести к увеличению количества штрафов, так как дорожники довольно часто меняют показания на электронных табло.