Известный бренд готовит новый рамный внедорожник

Идет разработка большого рамного SUV от Chery: подробности

Концерн Chery активно работает над созданием рамного внедорожника, который будет представлен на китайском рынке.

По информации портала «Китайские автомобили», предсерийный образец модели с кодовым названием T1TP был показан на саммите клиентов компании.

Издание сообщает, что этот SUV разработан на базе платформы пикапа одного из брендов Chery и будет оснащен гибридной силовой установкой, однако официальной информации по этому вопросу пока не поступило.

Chery T1TP

Исходя из внешнего вида Chery T1TP, предполагается, что модель основана на платформе пикапа Rely R8, причем передняя часть внедорожника имеет уникальные дизайнерские решения.

Длина пикапа Rely R8 составляет 5,3 метра с колесной базой в 3140 миллиметров. Ожидается, что новый внедорожник будет иметь схожие размеры. Пикап предлагается с традиционными двигателями внутреннего сгорания и доступными коробками передач, но внедорожник, как предполагается, получит гибридную установку с 2,5-литровым турбомотором.

Chery T1TP

По предварительной информации, Chery T1TP станет одной из модификаций рамного семейства внедорожников под названием T1T. Базовая версия будет укомплектована тремя рядами сидений и просторным багажником с двумя типами открывающихся дверей, которые могут подниматься и опускаться.

