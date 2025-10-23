Как владельцы сами невольно убивают свои автомобили

Ежедневные привычки водителей губят машину быстрее, чем естественный износ

Современные автомобили редко доживают до почтенного возраста, и виноваты в этом не только производители, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Чаще всего машину к преждевременному износу приводят сами владельцы, даже не подозревая о своих ошибках.

Одна из самых разрушительных привычек – пренебрежение к неровностям дороги. Попытка проскочить яму на скорости лишь усиливает удар, который принимает на себя подвеска. В этот момент детали ходовой части получают колоссальную нагрузку, что приводит к стукам, вибрациям и нарушению геометрии, а в итоге – к дорогостоящему ремонту.

Другой скрытый враг – зимняя грязь. Многие считают мойку в холод бессмысленной, но именно смесь реагентов и соли разъедает лакокрасочное покрытие, запуская коррозию в самых уязвимых местах: арках, порогах и скрытых полостях. Регулярная мойка кузова и днища является не эстетической прихотью, а реальной защитой от ржавчины.

Третий миф – о бесполезности прогрева двигателя. Хотя современные моторы и могут работать «в холодную», масло в них не сразу достигает всех узлов. Первые секунды детали работают с повышенным износом, а холодный металл увеличивает трение. Короткий прогрев позволяет маслу создать защитную пленку и значительно продлевает ресурс силового агрегата.

Таким образом, простые и осознанные действия способны сберечь автомобиль и сэкономить его владельцу внушительные суммы на ремонте.