Знаменитый автобренд снова увольняет сотрудников

Volvo Cars уволит около тысячи работников в Швеции

Компания Volvo Cars снова вынуждена увольнять сотрудников – на сей раз работу потеряют около тысячи сотрудников на предприятиях компании в Швеции.

Об этом в интервью Sveriges radio сообщил финансовый директор компании Фредрик Ханссон. Он отметил, что это сложное решение является частью пакета экономических мер, предпринимаемых шведской компанией для сокращения расходов. При этом квартальный отчет Volvo Cars оказался более позитивным, нежели прогнозировали: в третьем квартале прибыль выросла до 6,2 млрд крон, что составляет около 658,4 млн долларов.

И это – при падении продаж автомобилей на 7% по сравнению с третьим кварталом прошлого года – в июле-сентябре Volvo реализовала 160,5 тысяч машин.

Тем не менее, как видно по финансовой отдаче, ранее предпринятые меры подействовали: в марте легендарный шведский бренд пошел на сокращение 3 тысяч рабочих мест...