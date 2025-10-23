#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Знаменитый автобренд снова увольняет сотрудников

Volvo Cars уволит около тысячи работников в Швеции

Компания Volvo Cars снова вынуждена увольнять сотрудников – на сей раз работу потеряют около тысячи сотрудников на предприятиях компании в Швеции.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Об этом в интервью Sveriges radio сообщил финансовый директор компании Фредрик Ханссон. Он отметил, что это сложное решение является частью пакета экономических мер, предпринимаемых шведской компанией для сокращения расходов. При этом квартальный отчет Volvo Cars оказался более позитивным, нежели прогнозировали: в третьем квартале прибыль выросла до 6,2 млрд крон, что составляет около 658,4 млн долларов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

И это – при падении продаж автомобилей на 7% по сравнению с третьим кварталом прошлого года – в июле-сентябре Volvo реализовала 160,5 тысяч машин.

Тем не менее, как видно по финансовой отдаче, ранее предпринятые меры подействовали: в марте легендарный шведский бренд пошел на сокращение 3 тысяч рабочих мест...

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 150
23.10.2025 
Фото:Zuma\TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0