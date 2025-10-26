Путешествия
Автопутешествия по России вошли в моду, особенно у этой категории населения

ОНФ: почему наши туристы выбирают родину, закрывая глаза на сервис

Несмотря на проблемы с дорогами и связью, более половины россиян предпочитают отдыхать внутри страны, выяснил ОНФ.

Согласно исследованию Народного фронта, 58% россиян проводят отпуск в России, даже сталкиваясь с неидеальным сервисом. Эксперты отмечают, что внутренний туризм активно развивается, но его слабым местом по-прежнему остается качество обслуживания.

При этом чаще всего по стране путешествуют семьи с детьми: среди них доля сторонников отечественного отдыха достигает 64%. Главным мотивом для наших соотечественников стала жажда новых впечатлений (51%), а вот стоимость поездки и развитость инфраструктуры отошли на второй план (35%).

Особую роль играет автотуризм, который особенно популярен среди многодетных семей – регулярно путешествуют на автомобиле 34%, при среднем уровне по стране - 25%. Однако здесь туристов поджидают основные трудности: более половины опрошенных сетуют на плохое качество дорог (указали 56% респондентов), на втором месте нестабильная мобильная связь в пути (53%), а на третьем - высокие цены на услуги в пути (33%).

Для комфорта в долгих поездках россияне предлагают обустраивать медицинские пункты на заправках, чтобы можно было оперативно получить помощь.

Как пояснил эксперт ОНФ Денис Полунчуков, владельцы отелей зачастую не инвестируют в обучение персонала, из-за чего при высоких ценах гости не всегда получают ожидаемый уровень сервиса.

Онлайн-опрос проводили с мая по сентябрь 2025 года, в нем участвовали более 18 тыс. человек из всех федеральных округов.

Источник:  ТАСС
26.10.2025 
