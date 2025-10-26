#
В России начали выпуск новейших бульдозеров — вот это мощь!

«Промтрактор» запустил производство тяжелых бульдозеров Четра Т30 и Четра Т45

Расположенный в Чувашии завод «Промтрактор» запустил серийное производство новых тяжелых бульдозеров Четра Т30 и Четра Т45.

Тяговый класс первого бульдозера составляет 30 тонн, второго — 45 тонн. При этом Четра Т45 стал самым мощным бульдозером российского производства: по данным производителя, номинальная мощность 6-цилиндрового рядного дизеля рабочим объемом 19 литров составляет 710 л.с., эксплуатационная – 619 л.с. Особенность обеих машин – двухпоточная трансмиссия с блокируемым гидротрансформатором собственной разработки.

Четра Т45
Четра Т45
Такое решение позволило повысить производительность техники на 15% и снизить расход топлива примерно на 8% по сравнению с аналогами традиционной конструкции.

Четра Т30
Четра Т30

Сообщается, что инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей, из которых 930 млн были выделены федеральным Фондом развития промышленности в виде льготного займа.

На «Протракторе» рассчитывают, что в ближайшие несколько лет предприятие займет 70% российского рынка тяжелых бульдозеров и потеснит иностранных производителей, продающих в РФ аналогичную технику.

Четра Т30
Четра Т45
Источник:  Грузовики и вообще
Иннокентий Кишкурно
26.10.2025 
