#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Что поменяется из-за отмены автопродления водительских прав

Эксперт Осипов: отмена автопродления прав не потребует пересдачи экзаменов

С 2026 года в России отменят автоматическое продление водительских прав, и гражданам придется самостоятельно заботиться об этом.

Рекомендуем
Устаревшие ПДД в 2026 году: что пора обновить

Автоэксперт Андрей Осипов отметил, что пересдача экзаменов не потребуется. Он напомнил, что автопродление действовало с 2022 года, и вводилось для снижения административной нагрузки на граждан и бизнес.

По словам специалиста, процесс самостоятельного продления не будет сложным, так как водителям не понадобятся тесты или подтверждение навыков.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Просто надо будет получить новую медицинскую справку, насколько я понимаю, и пойти в ГАИ, и продлить срок водительского удостоверения. Это не такая сложная процедура. При наличии того же аккаунта на "Госуслугах" – записываетесь и меняете», – отметил Андрей Осипов.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Он посоветовал водителям задуматься об этом заранее, подчеркнув, что езда с просроченными правами запрещена, и продление стоит осуществлять за месяц до их окончания.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  360.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 202
23.10.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0