Что поменяется из-за отмены автопродления водительских прав
Эксперт Осипов: отмена автопродления прав не потребует пересдачи экзаменов
С 2026 года в России отменят автоматическое продление водительских прав, и гражданам придется самостоятельно заботиться об этом.
Автоэксперт Андрей Осипов отметил, что пересдача экзаменов не потребуется. Он напомнил, что автопродление действовало с 2022 года, и вводилось для снижения административной нагрузки на граждан и бизнес.
По словам специалиста, процесс самостоятельного продления не будет сложным, так как водителям не понадобятся тесты или подтверждение навыков.
– Просто надо будет получить новую медицинскую справку, насколько я понимаю, и пойти в ГАИ, и продлить срок водительского удостоверения. Это не такая сложная процедура. При наличии того же аккаунта на "Госуслугах" – записываетесь и меняете», – отметил Андрей Осипов.
Он посоветовал водителям задуматься об этом заранее, подчеркнув, что езда с просроченными правами запрещена, и продление стоит осуществлять за месяц до их окончания.
Источник: 360.ru
Фото:АГН «Москва»
23.10.2025
Фото:АГН «Москва»
