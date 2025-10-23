Что поменяется из-за отмены автопродления водительских прав

Эксперт Осипов: отмена автопродления прав не потребует пересдачи экзаменов

С 2026 года в России отменят автоматическое продление водительских прав, и гражданам придется самостоятельно заботиться об этом.

Автоэксперт Андрей Осипов отметил, что пересдача экзаменов не потребуется. Он напомнил, что автопродление действовало с 2022 года, и вводилось для снижения административной нагрузки на граждан и бизнес.

По словам специалиста, процесс самостоятельного продления не будет сложным, так как водителям не понадобятся тесты или подтверждение навыков.

– Просто надо будет получить новую медицинскую справку, насколько я понимаю, и пойти в ГАИ, и продлить срок водительского удостоверения. Это не такая сложная процедура. При наличии того же аккаунта на "Госуслугах" – записываетесь и меняете», – отметил Андрей Осипов.

Он посоветовал водителям задуматься об этом заранее, подчеркнув, что езда с просроченными правами запрещена, и продление стоит осуществлять за месяц до их окончания.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.