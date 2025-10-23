Продажи машин уверенно растут в России: названы лидеры рынка

#
С начала 2025 года по 19 октября в России зарегистрировано 999,2 тысячи новых легковых автомобилей, как сообщает Сергей Целиков, глава «Автостата». По его прогнозу, уже 20 октября рынок достигнет отметки в один миллион машин.

Лидером по продажам остается Lada, с начала года реализовано 258 тысяч автомобилей. На втором месте находится Haval с 125,7 тысячи проданных машин, а третье место занимает Chery с показателем 92,5 тысячи.

В пятерку популярных брендов также вошли Geely (71,5 тысячи) и Changan (54,8 тысячи). Среди десятки самых продаваемых автомобилей присутствуют Belgee (47,2 тысячи), Jetour (29,8 тысячи), Solaris (25,1 тысячи), Omoda (24,7 тысячи) и Toyota (19,9 тысячи).

Рынок демонстрирует устойчивый рост, причем основная доля продаж принадлежит китайским маркам, которые составляют более двух третей от всех зарегистрированных автомобилей в текущем году, отмечает аналитик.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
