КАМАЗ отменил четырехдневную рабочую неделю

ТАСС: КАМАЗ вернется на пятидневку с 10 ноября

Руководство ПАО «КАМАЗ» приняло решение отменить приказ о переходе на неполную рабочую неделю после ноябрьских праздников.

«По результатам состоявшегося вчера финкомитета, на котором рассматривались вопросы обеспеченности производства заказами и график работы на ноябрь, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября. Таким образом, после ноябрьских федеральных и республиканских праздников компания перейдет на обычный пятидневный график работы», – говорится в официальном сообщении компании.
Отмечается также, что в декабре пятидневная неделя также может сохраниться. Но пока это лишь предварительная оценка, а окончательное решение на предприятии примут на финкомитете в конце ноября – когда оценят перспективы загрузки производства.

Источник:  ТАСС
Иннокентий Кишкурно
Фото:Игорь Генералов/ТАСС
24.10.2025 
Фото:Игорь Генералов/ТАСС
