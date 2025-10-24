Выпущен редчайший юбилейный Rolls-Royce Phantom с золотыми элементами

Бренд Rolls-Royce представил особую версию Phantom в честь 100-летия модели

В честь столетия модели Phantom компания Rolls-Royce выпустила эксклюзивную версию люксового седана под названием Centenary. Эта модель ограничена 25 экземплярами.

Бренд описывает Centenary как «самую сложную и технологически амбициозную» коллекцию за свою историю. Автомобиль выполнен в арктическом белом и черном цветах с «металлическим отливом», достигнутым благодаря добавлению радужных частиц стеклянной крошки в прозрачное покрытие.

Статуэтка «дух экстаза» изготовлена из 18-каратного золота, а капот обрамлен 24-каратным золотом. Также золотыми являются эмблемы Rolls-Royce на передней и задней частях автомобиля.

Rolls-Royce Phantom Centenary

Интерьер Centenary, особенно его задние сиденья, представляет собой живописное оформление, рассказывающее историю модели Phantom: от первых зданий марки на Кондуит-стрит в Лондоне до наших дней. Работа над дизайном интерьера заняла более года. Задние сиденья сделаны из материалов, напоминающих о тех временах, когда только передние сиденья обтягивали кожей, предназначенной для водителей.

Rolls-Royce Phantom Centenary

Передние сиденья украшены рисунками, выполненными с помощью лазерной гравировки. Автомобиль оснащен 6,75-литровым двигателем V12, верхняя часть которого также покрыта 24-каратным золотом и выполнена в необычном белом цвете.

