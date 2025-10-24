#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Выпущен редчайший юбилейный Rolls-Royce Phantom с золотыми элементами

Бренд Rolls-Royce представил особую версию Phantom в честь 100-летия модели

В честь столетия модели Phantom компания Rolls-Royce выпустила эксклюзивную версию люксового седана под названием Centenary. Эта модель ограничена 25 экземплярами.

Рекомендуем
Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

Бренд описывает Centenary как «самую сложную и технологически амбициозную» коллекцию за свою историю. Автомобиль выполнен в арктическом белом и черном цветах с «металлическим отливом», достигнутым благодаря добавлению радужных частиц стеклянной крошки в прозрачное покрытие.

Статуэтка «дух экстаза» изготовлена из 18-каратного золота, а капот обрамлен 24-каратным золотом. Также золотыми являются эмблемы Rolls-Royce на передней и задней частях автомобиля.

Rolls-Royce Phantom Centenary
Rolls-Royce Phantom Centenary

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Интерьер Centenary, особенно его задние сиденья, представляет собой живописное оформление, рассказывающее историю модели Phantom: от первых зданий марки на Кондуит-стрит в Лондоне до наших дней. Работа над дизайном интерьера заняла более года. Задние сиденья сделаны из материалов, напоминающих о тех временах, когда только передние сиденья обтягивали кожей, предназначенной для водителей.

Rolls-Royce Phantom Centenary
Rolls-Royce Phantom Centenary

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Передние сиденья украшены рисунками, выполненными с помощью лазерной гравировки. Автомобиль оснащен 6,75-литровым двигателем V12, верхняя часть которого также покрыта 24-каратным золотом и выполнена в необычном белом цвете.

Ранее «За рулем» сообщал, какое моторное масло больше подходит для морозов.

Rolls-Royce Phantom Centenary
Rolls-Royce Phantom Centenary
Rolls-Royce Phantom Centenary
Rolls-Royce Phantom Centenary
Rolls-Royce Phantom Centenary
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 28
24.10.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Rolls-Royce Phantom

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв