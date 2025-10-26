#
Доля КАМАЗа на рынке грузовиков выросла вдвое

Когогин: в 2025 году КАМАЗ рассчитывает продать 50 тысяч грузовиков

На КАМАЗе ожидают, что продажи собираемых предприятием грузовиков к концу года составят около 50 тысяч единиц, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин.

«Если брать рынок, он выглядит приблизительно так: мы ожидаем в районе 50 тысяч [проданных грузовиков] в этом году. Доля КАМАЗа на этом рынке уже сегодня 34%, по сравнению с 2024 годом она выросла вдвое», – сообщил Когогин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что в 2025 году правительство своевременно выделяло субсидии, что повлияло на загрузку предприятия.

Напомним, укрепление позиций КАМАЗа происходит на фоне кризиса на грузовом авторынке. В 2025 году продажи грузовиков полной массой свыше 16 тонн (сегмент HCV) рухнули на 57,4% по сравнению с уровнем 2024-го. Доля седельных тягачей внутри сегмента HCV сократилась с 49,88 до 34,36%, дилеры всех представленных в РФ брендов продали на 70,6% меньше тягачей, чем годом ранее.

Источник:  ТАСС
Фото:Егор Алеев/ТАСС
