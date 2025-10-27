#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В новом году многим автовладельцам придется платить за техосмотр больше
27 октября
В новом году многим автовладельцам придется платить за техосмотр больше
«Коммерсант»: цены на техосмотр в некоторых...
Как изменились привычки современного автомобилиста в РФ – исследование
27 октября
Как изменились привычки современного автомобилиста в РФ – исследование
Сбер нарисовал портрет водителя в 2025 году:...
Заводы Toyota и Nissan могут встать: названа причина
27 октября
Заводы Toyota и Nissan могут встать: названа причина
Проблемы с поставками чипов из КНР грозят...

Заводы Toyota и Nissan могут встать: названа причина

Проблемы с поставками чипов из КНР грозят остановкой заводов Toyota и Nissan

Японские производители автокомпонентов получили информацию о том, что один из поставщиков микрочипов из Нидерландов может прекратить поставки. Об этом сообщила Японская ассоциация автопроизводителей (JAMA), не указав названия компании.

Рекомендуем
Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

По информации европейских СМИ, предположительно, речь идет о Nexperia, чья работа оказалась под давлением из-за политических и регуляторных ограничений. В JAMA отметили, что такая ситуация затрагивает критически важный компонент, а подобные перебои с поставками могут серьезно повлиять на глобальное производство японских автопроизводителей.

Ассоциация включает такие крупные бренды, как Toyota, Honda, Nissan и другие. Председатель организации сообщил, что автогиганты совместно с поставщиками работают над решением текущей проблемы.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

С подобными трудностями сталкиваются и европейские автоконцерны. Volkswagen уже предостерег о возможных временных ограничениях в производстве, а несколько поставщиков BMW подтвердили негативное влияние конфликта вокруг нидерландского производителя.

Кризис начался после того, как министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заблокировал передачу технологий и интеллектуальной собственности Nexperia в Китай. Позже суд в Амстердаме временно отстранил китайского владельца компании от управления, что вызвало ответные меры со стороны Китая, в результате которых был приостановлен экспорт продукции с китайского завода Nexperia.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA ранее предупреждала о том, что практически все автопроизводители региона ощущают последствия этого конфликта. Согласно информации ассоциации, Nexperia уведомила клиентов о том, что не может гарантировать дальнейшие поставки микросхем.

Ранее «За рулем» сообщал, какое моторное масло больше подходит для морозов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 21
27.10.2025 
Фото:freepik / usertrmk
Поделиться:
Оцените материал:
-1