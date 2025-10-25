#
Новинки российского авторынка отличились на очередных испытаниях: подробности

EXEED EXLANTIX ES и EXEED EXLANTIX ET испытали на автодроме в Шанхае 16 октября

16 октября на автодроме Тяньма в Шанхае прошло мероприятие EXLANTIX International User Summit 2025 – Track Test Drive. Модели EXEED EXLANTIX ES и EXEED EXLANTIX ET приняли участие в серии заездов на треке, включая проверку динамических характеристик и управляемости, а также демонстрацию функций VPD/RPA.

EXEED EXLANTIX ES

Во время тест-драйва на треке EXEED EXLANTIX ES продемонстрировал выдающиеся показатели ускорения с 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды благодаря двум мощным электродвигателям с совокупной пиковой отдачей 480 л.с. и полным приводом. Шестипоршневые тормозные суппорты гоночного уровня обеспечили сокращение тормозного пути со 100 км/ч до полной остановки до 32 метров – лучший показатель в классе.

EXEED EXLANTIX ES
EXEED EXLANTIX ES

В слаломе EXEED EXLANTIX ES подтвердил свою аэродинамическую эффективность: коэффициент сопротивления 0,205 Сd, активное заднее антикрыло и аэродинамические электрические шторки в бампере, обеспечили исключительную устойчивость на высокой скорости.

EXEED EXLANTIX ES
EXEED EXLANTIX ES

В то же время EXEED EXLANTIX ES продемонстрировал превосходную управляемость благодаря комбинации интеллектуальной системы распределения крутящего момента и пневматической подвески с системой непрерывного изменения жёсткости (CDC). Даже на извилистых и неровных участках трассы автомобиль сохранял стабильность и высокий уровень комфорта.

EXEED EXLANTIX ET

Во время трековых испытаний EXEED EXLANTIX ET продемонстрировал лидерство в области интеллектуальных технологий. Модель продемонстрировала наименьший в классе радиус разворота – 5,65 метра. Система адаптивной стабилизации повысила устойчивость в поворотах на 35%. ET продемонстрировал умение точно, уверенно и плавно проходить повороты, сохраняя полный контроль и чёткость движений даже в сложных манёврах.

EXEED EXLANTIX ET
EXEED EXLANTIX ET

Во время демонстрации системы RPA обе модели – ET и ES – продемонстрировали уникальный в классе функционал дистанционной парковки в одно касание, доступный на ряде зарубежных рынков. Автомобиль точно распознаёт парковочное место, а система RPA обеспечивает выезд из узкого пространства, пока водитель контролирует авто снаружи.

Обе модели будут представлены на различных рынках мира рынках в соответствии с высокими регуляторными требованиями, где продолжат формировать новый стандарт для премиальных электромобилей, объединяя производительность, интеллект и инновационный подход.

Источник:  Пресс-служба Exeed
Лежнин Роман
Фото:Пресс-служба Exeed
25.10.2025 
Фото:Пресс-служба Exeed
