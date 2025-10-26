Появились первые живые фото обновленного Zeekr X: вот что изменилось

Zeekr анонсировал обновлённый X 2026 года с новым аккумулятором Energee

Обновлённый Zeekr X модельного года 2026 будет представлен в ближайшее время. Ожидается, что новинка получит усовершенствованную версию аккумулятора Zeekr Energee, а также основные изменения в интерьере.

Zeekr X 2026

Внешний вид Zeekr X останется практически неизменным, размеры будут составлять 4450х1836х1572 мм с колёсной базой 2750 мм. На опубликованных фотографиях представлен автомобиль с матово-серым кузовом и чёрной крышей, а также новыми дисками.

Ключевые обновления внутри автомобиля включают новую компоновку центральной консоли с функцией беспроводной зарядки, усовершенствованные дверные карты и сиденья с ромбовидной прострочкой. Также добавлены отдельные дефлекторы кондиционера для задних пассажиров.

Интерьер Zeekr X 2026

Текущая версия Zeekr X доступна как с одним, так и с двумя моторами: одномоторная версия развивает 200 кВт (268 л.с.), а двухмоторная – 315 кВт (422 л.с.), с мощностью моторов 115 кВт спереди и 200 кВт сзади.

Модели работают с аккумуляторами емкостью 49 кВт·ч или 66 кВт·ч, позволяя преодолевать на электротяге 420, 500, 512 или 560 км, в зависимости от конфигурации. Ожидается, что новая батарея Energee, предназначенная для модели 2026 года, значительно увеличит запас хода.

Премьера модернизированного Zeekr X запланирована до конца года.