Как новые санкции Евросоюза повлияют на российский туризм?

АТОР: введение очередных санкций ЕС не повлияет на российский въездной туризм

Согласно информации, представленной Ассоциацией туроператоров РФ (АТОР) 23 октября, новые санкции Евросоюза против России не окажут негативного воздействия на въездной туризм в стране.

Организация отметила, что российские туроператоры уже практически не работают с европейскими поставщиками, что означает отсутствие ущерба для российской туристической сферы.

Вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора Space Travel, Артур Мурадян, подчеркнул, что большую часть услуг (90%) европейские туристы бронируют через агрегаторы, не имеющие связей с Россией.

Он добавил, что новые ограничения больше отразятся на гражданах и бизнесе стран ЕС, чем на российском туристическом секторе.

Источник:  Известия
Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 18
26.10.2025 
Фото:freepik / freepik
