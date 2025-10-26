Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?

Автоюрист Воропаев рассказал, как оспорить ошибочный штраф за нарушение ПДД

Если водителю поступил штраф за предполагаемое нарушение правил дорожного движения, которого не было, ему рекомендуется написать жалобу в суд. Об этом заявил автоюрист Лев Воропаев.

Он отметил, что в случае получения штрафа необходимо обратиться с жалобой либо к вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд, в зависимости от способа фиксации нарушения.

Воропаев подчеркивает, что, если правонарушение было зафиксировано камерой автоматической фотовидеофиксации, жалобу следует подать в районный суд, расположенный по месту работы этой камеры.

Если же нарушение зафиксировал сотрудник Госавтоинспекции, жалобу следует подавать в районный суд по месту нахождения органа, который составил постановление. Как правило, жалоба адресуется начальнику того подразделения, сотрудники которого приняли соответствующее решение.