#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAW 212
26 октября
Новый рамный внедорожник начал проходить сертификацию в России
«Кайхэ Автомобильная Группа» начала процесс...
Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?
26 октября
Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?
Автоюрист Воропаев рассказал, как оспорить...
Доля КАМАЗа на рынке грузовиков выросла вдвое
26 октября
Доля КАМАЗа на рынке грузовиков выросла вдвое
Когогин: в 2025 году КАМАЗ рассчитывает продать...

Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?

Автоюрист Воропаев рассказал, как оспорить ошибочный штраф за нарушение ПДД

Если водителю поступил штраф за предполагаемое нарушение правил дорожного движения, которого не было, ему рекомендуется написать жалобу в суд. Об этом заявил автоюрист Лев Воропаев.

Рекомендуем
Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

Он отметил, что в случае получения штрафа необходимо обратиться с жалобой либо к вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд, в зависимости от способа фиксации нарушения.

Воропаев подчеркивает, что, если правонарушение было зафиксировано камерой автоматической фотовидеофиксации, жалобу следует подать в районный суд, расположенный по месту работы этой камеры.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Если же нарушение зафиксировал сотрудник Госавтоинспекции, жалобу следует подавать в районный суд по месту нахождения органа, который составил постановление. Как правило, жалоба адресуется начальнику того подразделения, сотрудники которого приняли соответствующее решение.

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
26.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0