#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ввоз грузовых автомобилей в РФ резко снизился
27 октября
Ввоз грузовых автомобилей в РФ резко снизился
Импорт грузовиков в Россию рухнул на 92%
Прошел дебют эксклюзивной технологии по развитию электрокаров и гибридов
27 октября
Прошел дебют эксклюзивной технологии по развитию электрокаров и гибридов
Бренд Exeed представил инновационную технологию...
Некоторых россиян хотят освободить от уплаты утильсбора
27 октября
Некоторых россиян хотят освободить от уплаты утильсбора
В Госдуме РФ предложили освободить от...

Один из самых доступных российских кроссоверов подорожал: сколько он стоит теперь

Москвич 3 с ручным управлением подорожал на 49 тысяч рублей

Кроссовер Москвич 3 снова подорожал в России. После увеличения цен на «стандартные» комплектации в октябре подорожала также версия РУ с ручным управлением, которая теперь стоит на 49 тыс. рублей (2,5%) больше, чем ранее.

Рекомендуем
Хватит ли миллиона на достойный автомобиль? Есть 4 варианта

Напомним, ранее увеличились цены на аналогичные комплектации кроссовера Москвич 3 с вариатором, без учета моделей с телематикой, также на 49 тыс. рублей. Таким образом, новая цена на исполнение РУ с ручным управлением составляет 2 035 000 рублей.

Версия РУ предназначена для людей с ограниченными возможностями и продается с мая этого года.

Москвич 3
Москвич 3

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Автомобиль оснащен специальным ручным устройством – рычагом, который подключен к приводам педалей с помощью тяг и тросов. Управление осуществляется перемещением рычага: на себя для «газа» и от себя для «тормоза».

Интерьер Москвич 3
Интерьер Москвич 3

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Комплектация кроссовера с ручным управлением единая – «Стандарт плюс», в ней используется бесступенчатый вариатор и 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 11
27.10.2025 
Фото:Москвич
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв