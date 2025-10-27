Один из самых доступных российских кроссоверов подорожал: сколько он стоит теперь

Москвич 3 с ручным управлением подорожал на 49 тысяч рублей

Кроссовер Москвич 3 снова подорожал в России. После увеличения цен на «стандартные» комплектации в октябре подорожала также версия РУ с ручным управлением, которая теперь стоит на 49 тыс. рублей (2,5%) больше, чем ранее.

Напомним, ранее увеличились цены на аналогичные комплектации кроссовера Москвич 3 с вариатором, без учета моделей с телематикой, также на 49 тыс. рублей. Таким образом, новая цена на исполнение РУ с ручным управлением составляет 2 035 000 рублей.

Версия РУ предназначена для людей с ограниченными возможностями и продается с мая этого года.

Москвич 3

Автомобиль оснащен специальным ручным устройством – рычагом, который подключен к приводам педалей с помощью тяг и тросов. Управление осуществляется перемещением рычага: на себя для «газа» и от себя для «тормоза».

Интерьер Москвич 3

Комплектация кроссовера с ручным управлением единая – «Стандарт плюс», в ней используется бесступенчатый вариатор и 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с.

