27 октября
Импорт грузовиков в Россию рухнул на 92%
27 октября
Бренд Exeed представил инновационную технологию...
27 октября
В Госдуме РФ предложили освободить от...

На М-11 «Нева» и М-4 «Дон» вводится зимний режим

В «Автодоре» сообщили о введении зимнего скоростного режима на трассах

«Автодор» сообщил о введении зимнего скоростного режима на федеральных трассах. С действием данного режима отменяется повышенный лимит скорости на платных дорогах М-11 «Нева» и М-4 «Дон». Теперь максимальная скорость, ранее установленная на уровне 130 км/ч, будет снижена до 110 км/ч.

В частности, новое ограничение касается участка от Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области (с 59-го по 147-й км М-11 «Нева»), северного обхода Твери (с 147-го по 210-й км М-11 «Нева»), отрезка от села Медное до Санкт-Петербурга (с 210-го по 680-й км М-11 «Нева»), а также обхода Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области (с 517-го по 544-й км М-4 «Дон»).

Кроме того, на обходе Ефремова в Тульской области (с 297-го по 322-й км М-4 «Дон») скорость снижена до 90 км/ч, в то время как ранее она была ограничена на уровне 110 км/ч.

«Переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях», – отметили в «Автодоре».

Уточняется, что скорость на этих участках снова будет увеличена до 130 и 110 км/ч в апреле.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей.

Источник:  Коммерсант
Ушакова Ирина
27.10.2025 
