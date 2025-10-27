Стало известно, когда гибридный кроссовер от Voyah доедет до России

Флагманский кроссовер Voyah Taishan скоро привезут в РФ: первый обзор

Бренд Voyah поделился информацией о том, когда в Россию поступит новый гибридный кроссовер Taishan.

Предзаказ на модель начнется у официальных дилеров не позднее конца текущего года. Однако экспортное название автомобиля пока держится в секрете и будет раскрыто ближе к его премьере. В Китае продажи Taishan стартуют в ноябре, но местные цены еще не объявлены.

Кроссовер имеет длину 5230 мм, ширину 2025 мм и высоту 1817 мм, с колесной базой 3120 мм. Он оборудован гибридной установкой, которая сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. с двумя электромоторами мощностью 205 и 313 л.с. соответственно.

Voyah Taishan

Тяговая батарея объемом 65 кВт⋅ч позволяет проехать до 300 км на электротяге (по стандарту WLTP), тогда как общий пробег достигает 1120 км.

Электрическая система с архитектурой 800 вольт поддерживает технологию быстрой зарядки 5C, что дает возможность зарядить батарею с 20% до 80% всего за 12 минут.

