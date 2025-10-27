#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ввоз грузовых автомобилей в РФ резко снизился
27 октября
Ввоз грузовых автомобилей в РФ резко снизился
Импорт грузовиков в Россию рухнул на 92%
Прошел дебют эксклюзивной технологии по развитию электрокаров и гибридов
27 октября
Прошел дебют эксклюзивной технологии по развитию электрокаров и гибридов
Бренд Exeed представил инновационную технологию...
Некоторых россиян хотят освободить от уплаты утильсбора
27 октября
Некоторых россиян хотят освободить от уплаты утильсбора
В Госдуме РФ предложили освободить от...

Стало известно, когда гибридный кроссовер от Voyah доедет до России

Флагманский кроссовер Voyah Taishan скоро привезут в РФ: первый обзор

Бренд Voyah поделился информацией о том, когда в Россию поступит новый гибридный кроссовер Taishan.

Рекомендуем
Хватит ли миллиона на достойный автомобиль? Есть 4 варианта

Предзаказ на модель начнется у официальных дилеров не позднее конца текущего года. Однако экспортное название автомобиля пока держится в секрете и будет раскрыто ближе к его премьере. В Китае продажи Taishan стартуют в ноябре, но местные цены еще не объявлены.

Кроссовер имеет длину 5230 мм, ширину 2025 мм и высоту 1817 мм, с колесной базой 3120 мм. Он оборудован гибридной установкой, которая сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. с двумя электромоторами мощностью 205 и 313 л.с. соответственно.

Voyah Taishan
Voyah Taishan

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Тяговая батарея объемом 65 кВтч позволяет проехать до 300 км на электротяге (по стандарту WLTP), тогда как общий пробег достигает 1120 км.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Электрическая система с архитектурой 800 вольт поддерживает технологию быстрой зарядки 5C, что дает возможность зарядить батарею с 20% до 80% всего за 12 минут.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Пресс-служба Voyah
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба Voyah
Количество просмотров 17
27.10.2025 
Фото:пресс-служба Voyah
Поделиться:
Оцените материал:
0