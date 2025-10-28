Неубиваемый мотор 1.6 и автомат — этот надежный «кореец» послужит немало

Эксперт «За рулем»: как найти хороший Hyundai Solaris с пробегом за 1 млн рублей

Даже при ограниченном бюджете в миллион рублей можно найти достойный и относительно свежий автомобиль B-класса на вторичном рынке, отмечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Например, Hyundai Solaris, а также его родственная модель – Kia Rio. За эти деньги можно приобрести обновленную версию 2020-2021 годов. Оптимальным силовым агрегатом для этих машин считается надежный бензиновый двигатель Gamma объемом 1,6 литра.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– При осмотре обязательно нужно проверить состояние цилиндров на предмет задиров. Из-за близкого расположения нейтрализатора его частички (при разрушении) могут залететь в камеры сгорания.

Двигатель 1.4 (100 л.с.) серии Kappa встречается редко. Из проблем можно отметить склонность к масложору и большую вибронагруженность.

При выборе трансмиссии предпочтение лучше отдать автоматической коробке передач. Шестиступенчатый автомат A6GF1 надежен, но лишь при строгом соблюдении регламента обслуживания, так как загрязненное масло может быстро вывести из строя гидроблок.

Механическая коробка иногда страдает от преждевременного износа муфты включения первой и второй передач.

Однако, покупая Solaris или Rio, стоит быть готовым к некоторым особенностям: материалы отделки салона не отличаются высокой стойкостью и быстро начинают выдавать пробег, особенно это видно по коже руля. Кроме того, лакокрасочное покрытие кузова довольно тонкое, из-за чего сколы и царапины появляются на нем достаточно легко.

