#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мощный движок, полный привод, просторный салон — новый флагман едет в РФ
28 октября
Мощный движок, полный привод, просторный салон — новый флагман едет в РФ
Exeed представил новый флагманский внедорожник...
Гонки REC-2025 — итоги сезона!
28 октября
Гонки REC-2025 — итоги сезона!
Михаил Алешин и Денис Ременяко – победители...
Мужское здоровье — в норме! Раскрываем новую методику
28 октября
Мужское здоровье — в норме! Раскрываем новую методику
«СМ-Клиника» рассказала об инновационной...

Неубиваемый мотор 1.6 и автомат — этот надежный «кореец» послужит немало

Эксперт «За рулем»: как найти хороший Hyundai Solaris с пробегом за 1 млн рублей

Даже при ограниченном бюджете в миллион рублей можно найти достойный и относительно свежий автомобиль B-класса на вторичном рынке, отмечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Например, Hyundai Solaris, а также его родственная модель – Kia Rio. За эти деньги можно приобрести обновленную версию 2020-2021 годов. Оптимальным силовым агрегатом для этих машин считается надежный бензиновый двигатель Gamma объемом 1,6 литра.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– При осмотре обязательно нужно проверить состояние цилиндров на предмет задиров. Из-за близкого расположения нейтрализатора его частички (при разрушении) могут залететь в камеры сгорания.

Двигатель 1.4 (100 л.с.) серии Kappa встречается редко. Из проблем можно отметить склонность к масложору и большую вибронагруженность.

При выборе трансмиссии предпочтение лучше отдать автоматической коробке передач. Шестиступенчатый автомат A6GF1 надежен, но лишь при строгом соблюдении регламента обслуживания, так как загрязненное масло может быстро вывести из строя гидроблок.

Рекомендуем
Мотор проедет 500 000 км! А сколько денег уйдет на уход и ремонт?

Механическая коробка иногда страдает от преждевременного износа муфты включения первой и второй передач.

Однако, покупая Solaris или Rio, стоит быть готовым к некоторым особенностям: материалы отделки салона не отличаются высокой стойкостью и быстро начинают выдавать пробег, особенно это видно по коже руля. Кроме того, лакокрасочное покрытие кузова довольно тонкое, из-за чего сколы и царапины появляются на нем достаточно легко.

В подборке автора четыре доступных седана от известных брендов, подробнее – по ссылке.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Hyundai и «За рулем»
Количество просмотров 18
28.10.2025 
Фото:Hyundai и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО
Недостатки:
нету
Комментарий:
вообще бомбический автомобиль!
-1