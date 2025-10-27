В Крыму сняли ограничения на продажу топлива

Власти Крыма: все 270 автомобильных заправок отпускают бензин без ограничений

В воскресенье 26 октября в Республике Крым были официально сняты все ограничения на отпуск топлива на АЗС.

Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. Снятие лимитов прошло по заранее обрисованному плану: еще в пятницу 24 октября о грядущей отмене ранее введенных ограничений заявил глава региона Сергей Аксенов. С воскресенья топливо отпускается в любых необходимых клиентам количествах, сообщают власти республики.

Одна из заправок в столице региона, Симферополе

Напомним, дефицит бензина на полуострове возник еще летом – некоторые АЗС перестали отпускать его вовсе. Из-за нехватки топлива цены на него пошли вверх.

Поэтому в конце сентября власти ввели лимит отпуска до 30 л бензина в одни руки и «заморозили» цены – впрочем, ряд заправок продолжал отпускать АИ-95 по 95-99 р/литр, несмотря на установленные 76 р/литр. К началу октября лимит сократили до 20 литров на машину, но вскоре ситуация начала нормализовываться – и ограничение снова «откатили» к 30 литрам, а затем начали постепенно отменять его: сначала на 90 АЗС, с 20 октября - на 150, а теперь – на 270 заправках региона.