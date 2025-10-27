#
УАЗ с подушками безопасности — названы сроки старта производства

Внедорожник УАЗ Патриот получит отечественные подушки безопасности в 2026 году

Подушки безопасности для внедорожников УАЗ пойдут в серию в 2026 году – и это будут подушки российского производства.

По планам, входящая в «Соллерс» ульяновская компания «Компоненты систем безопасности» запустит серийное производство подушек безопасности для флагманского внедорожника УАЗ Патриот уже в первом квартале 2026 года. Компоненты подушек безопасности для УАЗов «Соллерс» показал на Международном автомобильном научном форуме (МАНФ‑2025), где с ними и ознакомился главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Блок управления – российский, как и сами подушки безопасности
Блок управления – российский, как и сами подушки безопасности
В перспективе планируется ставить эти подушки на другие модели УАЗ и Sollers, а также не исключается возможность поставок другим автопроизводителям, рассказал Кадаков.

Как, из каких компонентов и материалов будут делаться эти подушки – в новой статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
27.10.2025 
Фото:
«За рулем»
Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+16