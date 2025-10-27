УАЗ с подушками безопасности — названы сроки старта производства
Внедорожник УАЗ Патриот получит отечественные подушки безопасности в 2026 году
Подушки безопасности для внедорожников УАЗ пойдут в серию в 2026 году – и это будут подушки российского производства.
По планам, входящая в «Соллерс» ульяновская компания «Компоненты систем безопасности» запустит серийное производство подушек безопасности для флагманского внедорожника УАЗ Патриот уже в первом квартале 2026 года. Компоненты подушек безопасности для УАЗов «Соллерс» показал на Международном автомобильном научном форуме (МАНФ‑2025), где с ними и ознакомился главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
Блок управления – российский, как и сами подушки безопасности
В перспективе планируется ставить эти подушки на другие модели УАЗ и Sollers, а также не исключается возможность поставок другим автопроизводителям, рассказал Кадаков.
Как, из каких компонентов и материалов будут делаться эти подушки – в новой статье «За рулем»!
