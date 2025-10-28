Рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре

В сентябре россияне потратили на новые автомобили 410 млрд рублей

В сентябре 2025 года россияне потратили рекордные 410 миллиардов рублей на новые автомобили, что стало наивысшим показателем за последние 11 месяцев, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

Исследование показало, что в начале осени расходы на покупку новых машин составили 409,9 миллиарда рублей. Это на 4,3% больше по сравнению с августом, когда расходы составили 393 миллиарда рублей, но на 13,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда в сентябре 2024-го было потрачено 474,5 миллиарда рублей.

В финансовой структуре рынка в сентябре увеличилась доля автомобилей премиум-класса: было реализовано 12 тысяч таких машин. По сравнению с августом, продажи премиум-автомобилей выросли на 15% в количественном выражении и на 14% – в денежном.

Наибольшая часть затрат россиян в сентябре пришлась на китайские автомобили, которые составили почти 52% от общего объема рынка. На отечественные марки пришлось около 16% расходов, на европейские – 14%, на японские – более 8%, на корейские – 3%, на американские – более 1%.

