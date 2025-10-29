Популярная Skoda с надежными и понятными агрегатами на вторичке стоит недорого
За миллион рублей на вторичном рынке можно найти лифтбек Skoda Rapid 2018-2019 годов выпуска.
Этот автомобиль, в целом, отличается надежностью, однако со временем пробег может сказаться на состоянии пластиковых деталей с хромовым покрытием и оптики. Что касается лакокрасочного покрытия, то его качества достаточно, чтобы не беспокоиться еще очень долго.
Мнение эксперта
Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:
– Большая часть машин на рынке – с атмосферным двигателем 1.6 модели CWVA. В отличие от предыдущего CFNA, каких-то слабых мест у него нет.
У мотора отмечается небольшой масложор, а ремень ГРМ нужно менять каждые 100-120 тысяч км. Коробка передач может быть как механическая, так и классический 6-ступенчатый автомат Aisin (для моделей VAG он идет под индексом AQ160).
Это довольно выносливый агрегат, но только при условии грамотного обслуживания – он чувствителен к качеству масла, и при несвоевременной замене жидкости могут забиваться клапаны гидроблока, а в запущенных случаях возможен износ фрикциона гидротрансформатора.
Архитектура передней части салона Rapid унаследована от родственного седана Volkswagen Polo, и по меркам своего класса интерьер отделан качественно.
Также на рынке встречаются версии с турбомотором CZCA и роботизированной коробкой DSG, при выборе которых стоит быть внимательнее – иногда у этих двигателей наблюдается заклинивание тяги актуатора турбины, поэтому перед покупкой такой автомобиль лучше проверить в специализированном сервисе.
О других трех вариантах седанов от известных марок в той же ценовой категории можно узнать по ссылке.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте