Обратная сторона прогресса: почему китайские авто стареют быстрее других
29 октября
Обратная сторона прогресса: почему китайские авто стареют быстрее других
Егор Васильев назвал причину проблем китайских...
Бывший завод Toyota снова заработает: подробности
29 октября
Бывший завод Toyota снова заработает: подробности
Экс-завод Toyota в Шушарах будет перезапущен в...
Интерьер Tenet T7
29 октября
В продажу вышел новый полноприводный кроссовер российской сборки
Кроссовер Tenet T7 получил в России версию с...

Популярная Skoda с надежными и понятными агрегатами на вторичке стоит недорого

Эксперт «За рулем» рассказал, как подобрать хорошую Skoda Rapid за 1 млн рублей

За миллион рублей на вторичном рынке можно найти лифтбек Skoda Rapid 2018-2019 годов выпуска.

Этот автомобиль, в целом, отличается надежностью, однако со временем пробег может сказаться на состоянии пластиковых деталей с хромовым покрытием и оптики. Что касается лакокрасочного покрытия, то его качества достаточно, чтобы не беспокоиться еще очень долго.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Большая часть машин на рынке – с атмосферным двигателем 1.6 модели CWVA. В отличие от предыдущего CFNA, каких-то слабых мест у него нет.

У мотора отмечается небольшой масложор, а ремень ГРМ нужно менять каждые 100-120 тысяч км. Коробка передач может быть как механическая, так и классический 6-ступенчатый автомат Aisin (для моделей VAG он идет под индексом AQ160).

Это довольно выносливый агрегат, но только при условии грамотного обслуживания – он чувствителен к качеству масла, и при несвоевременной замене жидкости могут забиваться клапаны гидроблока, а в запущенных случаях возможен износ фрикциона гидротрансформатора.

Архитектура передней части салона Rapid унаследована от родственного седана Volkswagen Polo, и по меркам своего класса интерьер отделан качественно.

Также на рынке встречаются версии с турбомотором CZCA и роботизированной коробкой DSG, при выборе которых стоит быть внимательнее – иногда у этих двигателей наблюдается заклинивание тяги актуатора турбины, поэтому перед покупкой такой автомобиль лучше проверить в специализированном сервисе.

О других трех вариантах седанов от известных марок в той же ценовой категории можно узнать по ссылке.

Алексеева Елена
Фото:Skoda и «За рулем»
29.10.2025 
Фото:Skoda и «За рулем»
Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
