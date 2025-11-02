#
Смотрите, это новейший MAZ-GTe — что он может?

Первый электромусоровоз МАZ-GTe передан в опытную эксплуатацию

Белорусский автозавод МАЗ передал в опытную эксплуатацию новый образец экологической техники – электромусоровоз MAZ-GTe.

Машина отправилась работать в компанию по комплексному обращению с отходами «Экология Города» – в течение года электромусоровоз будут использовать для вывоза вторично-материальных ресурсов в Минске. За это время будут собраны технические данные и определены направления совершенствования этой техники. На МАЗе отмечают высокую степень локализации машины – электрооборудование спроектировано и установлено специалистами завода.

Среди сильных качеств МАZ-GTe называются малый радиус разворота, эффективное распределение нагрузки по осям, современная электрическая силовая установка на 150 кВт, литий-железно-фосфатные батареи емкостью 256 кВтч, дающие запас хода до 200 км.

  • Объем кузова – 20 куб.м
  • Допустимая масса загружаемых отходов – 10 т
  • Захваты для контейнеров вместимостью до 2 куб.м.
  • Время загрузки контейнера – 15 секунд
  • Коэффициент уплотнения - 1:8
  • Время прессования – 25 секунд.

У МАZ-GTe откидной задний борт, что снижает погрузочную высоту, а управлять выгрузкой можно как из кабины, так и с пульта. Сама кабина – вынесенная вперед, с пониженным входом (37 см до первой ступени), ровным полом, высотой потолка 2 м и местами для трех операторов. Оборудование кабины – цифровые прибры, сенсорная панель управления, круговой обзор через камеры, кондиционер, обогрев лобового стекла, мультируль, сиденья повышенной комфортности. По подсчетам заводчан, такая машина 2,5 раза экономичнее в использовании, чем обычная с ДВС.

Источник:  пресс-служба МАЗ
Иннокентий Кишкурно
02.11.2025 
