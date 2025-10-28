#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какой может быть альтернатива такого резкого повышения утильсбора
28 октября
Какой может быть альтернатива такого резкого повышения утильсбора
Эксперт Аяпов: как изменить введение...
Lada Niva Travel
28 октября
Расходы на владение новой Нивой будут ниже, чем прежней
Обновленная Lada Niva Travel станет экономичнее...
Hongqi HS3
28 октября
В РФ могут начать сборку премиальных автомобилей: подробности
Автомобили Hongqi могут начать выпускать в...

Машины Hongqi нельзя зарегистрировать в ГАИ? В компании все объяснили

В Hongqi прокомментировали отказ в постановке новых машин на учет в России

Импортированные в Россию автомобили Hongqi были ввезены с соблюдением всех стандартов, и дистрибьютор «ФАВ–Восточная Европа» не видит оснований для отказа в регистрации этих машин.

Рекомендуем
Европротокол: удобно, но не всегда выгодно — и вот почему

В компании прокомментировали возникшие трудности, связанные с отказами ГАИ вносить автомобили в реестр, и выразили сожаление по поводу ситуации.

В обращении представительства к автовладельцам сообщается, что в случае проблем с регистрацией стоит обратиться к своему дилеру, который может предоставить официальное письмо, подтверждающее соответствие VIN-номера на автомобиле необходимым требованиям.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Недавно в Telegram-каналах появилась информация о том, что примерно тысяча владельцев автомобилей Hongqi в России не могут зарегистрировать свои машины, так как Госавтоинспекция якобы отказывает из-за ненадлежащим образом наклеенной таблички с VIN-номером.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В заявлении «ФАВ–Восточная Европа» также указано, что требования к табличкам изготовителя соответствуют стандартам, изложенным в Техническом регламенте Таможенного союза.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 8
28.10.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
-1