Машины Hongqi нельзя зарегистрировать в ГАИ? В компании все объяснили

В Hongqi прокомментировали отказ в постановке новых машин на учет в России

Импортированные в Россию автомобили Hongqi были ввезены с соблюдением всех стандартов, и дистрибьютор «ФАВ–Восточная Европа» не видит оснований для отказа в регистрации этих машин.

В компании прокомментировали возникшие трудности, связанные с отказами ГАИ вносить автомобили в реестр, и выразили сожаление по поводу ситуации.

В обращении представительства к автовладельцам сообщается, что в случае проблем с регистрацией стоит обратиться к своему дилеру, который может предоставить официальное письмо, подтверждающее соответствие VIN-номера на автомобиле необходимым требованиям.

Недавно в Telegram-каналах появилась информация о том, что примерно тысяча владельцев автомобилей Hongqi в России не могут зарегистрировать свои машины, так как Госавтоинспекция якобы отказывает из-за ненадлежащим образом наклеенной таблички с VIN-номером.

В заявлении «ФАВ–Восточная Европа» также указано, что требования к табличкам изготовителя соответствуют стандартам, изложенным в Техническом регламенте Таможенного союза.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.