Кузов Атома прошел суровую проверку на прочность. Вот что показали испытания

НАМИ: кузов электрокара Атом успешно прошел испытания на коррозионную стойкость

Отечественный электромобиль Атом доказал свою надежность в ходе экстремальных испытаний, имитирующих восемь лет эксплуатации в самых агрессивных условиях.

Автомобиль успешно прошел испытания на коррозионную стойкость в лаборатории ФГУП «НАМИ». Это подтвердило готовность модели к суровым российским реалиям, где дороги обрабатываются реагентами, а климат часто меняется.

Чтобы смоделировать интенсивную эксплуатацию, кузов поместили в камеру соляного тумана на 900 часов. Для максимально честной оценки на нем создали более 70 искусственных микроповреждений, которые могут появиться в течение жизни автомобиля. После испытаний специалисты разобрали кузов до винтика, чтобы изучить состояние каждой детали.

Кузов Атома во время испытаний в камере соляного тумана в Испытательном центре ФГУП «НАМИ» (НИЦИАМТ).

Результаты показали высокий уровень защиты. Такой стойкости удалось достичь благодаря комплексному подходу: кузов защищен двухсторонним оцинковыванием, особыми покрытиями для стали, антигравийной мастикой и восковой обработкой скрытых полостей. Арки и нижняя часть кузова полностью закрыты пластиковыми щитками.

Это обеспечивает долговечность, которая подтверждается гарантией на сквозную коррозию сроком на восемь лет или 200 000 км пробега.

Как отметил координатор по испытаниям Кирилл Егоров, «серийный Атом готов к российским дорогам». Испытания не только подтвердили заявленные характеристики, но и по ряду параметров превзошли ожидания инженеров.

