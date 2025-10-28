В России появилась возможность купить новый Kia Sportage в необычной модификации

Новые кроссоверы Kia Sportage Ace доступны в России по цене от 2,42 млн рублей

Китайский рынок предоставил россиянам множество новых автомобилей, которые не были бы доступны в стране ранее. Одним из таких авто является кроссовер Kia Sportage Ace, построенный на платформе третьего поколения Kia Sportage. На одном из классифайдов цены на этот автомобиль начинаются от 2 420 000 рублей.

За эту сумму один из продавцов в Новосибирске готов предложить новый Sportage Ace в комплектации Wonderful Edition с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 161 л.с. и 6-ступенчатым автоматом, срок доставки составит от 14 до 20 дней.

Согласно представленным фотографиям, белый кроссовер будет иметь черно-оранжевый кожаный салон, систему ЭРА-ГЛОНАСС, камеру кругового обзора, парктроники, бесключевой доступ, кнопку запуска и адаптивный круиз-контроль.

Kia Sportage Ace

В стандартную комплектацию также включены кожаный мультируль, панорамная крыша с люком, «зимний пакет» с подогревами и 18-дюймовые диски с датчиками давления в шинах. За дополнительную плату можно получить электропривод багажника.

Стоит отметить, что сопоставимый китайский автомобиль Geely Cityray в базовой версии стоит значительно дороже, от 2 849 990 рублей. Также цены на Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 7L выше – от 2 560 000 и 2 680 000 рублей соответственно, а популярный Changan Uni-S, ранее известный как CS55 Plus, стоит минимум 2 899 900 рублей.

Интерьер Kia Sportage Ace

В других городах цены на Kia Sportage Ace могут быть выше. Например, в Севастополе стартовая цена составляет 2 550 000 рублей, а в Хабаровске и Санкт-Петербурге с учетом коммерческого утильсбора цена варьируется от 3 200 000 до 3 706 000 рублей. При этом в Хабаровске предлагается версия с атмосферным двигателем, а в Санкт-Петербурге – с 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. В любом случае, привод у Sportage Ace всегда передний.