В России появилась возможность купить новый Kia Sportage в необычной модификации

Новые кроссоверы Kia Sportage Ace доступны в России по цене от 2,42 млн рублей

Китайский рынок предоставил россиянам множество новых автомобилей, которые не были бы доступны в стране ранее. Одним из таких авто является кроссовер Kia Sportage Ace, построенный на платформе третьего поколения Kia Sportage. На одном из классифайдов цены на этот автомобиль начинаются от 2 420 000 рублей.

За эту сумму один из продавцов в Новосибирске готов предложить новый Sportage Ace в комплектации Wonderful Edition с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 161 л.с. и 6-ступенчатым автоматом, срок доставки составит от 14 до 20 дней.

Согласно представленным фотографиям, белый кроссовер будет иметь черно-оранжевый кожаный салон, систему ЭРА-ГЛОНАСС, камеру кругового обзора, парктроники, бесключевой доступ, кнопку запуска и адаптивный круиз-контроль.

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace

В стандартную комплектацию также включены кожаный мультируль, панорамная крыша с люком, «зимний пакет» с подогревами и 18-дюймовые диски с датчиками давления в шинах. За дополнительную плату можно получить электропривод багажника.

Стоит отметить, что сопоставимый китайский автомобиль Geely Cityray в базовой версии стоит значительно дороже, от 2 849 990 рублей. Также цены на Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 7L выше от 2 560 000 и 2 680 000 рублей соответственно, а популярный Changan Uni-S, ранее известный как CS55 Plus, стоит минимум 2 899 900 рублей.

Интерьер Kia Sportage Ace
Интерьер Kia Sportage Ace

В других городах цены на Kia Sportage Ace могут быть выше. Например, в Севастополе стартовая цена составляет 2 550 000 рублей, а в Хабаровске и Санкт-Петербурге с учетом коммерческого утильсбора цена варьируется от 3 200 000 до 3 706 000 рублей. При этом в Хабаровске предлагается версия с атмосферным двигателем, а в Санкт-Петербурге с 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. В любом случае, привод у Sportage Ace всегда передний.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Kia
28.10.2025 
Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32