ОСАГО ставит новый рекорд по выплатам

РСА: средняя выплата по годовым ОСАГО выросла за 9 месяцев этого года до ₽114 000

Средняя выплата по годовым полисам ОСАГО выросла на 15% за девять месяцев текущего года. Она составила 114 079 рублей. Это новый рекорд.

В то же время в аналогичном периоде прошлого года средняя выплата по годовым ОСАГО составляла 99 185 рублей. Средняя стоимость годовых полисов за тот же промежуток достигла 7274 руб., что на 5% ниже, чем год назад, как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Глава РСА отметил, что, несмотря на рост средних выплат, страховые компании осознают, что это суммы с учетом износа. В рамках предлагаемой реформы по натуральному возмещению по ОСАГО может появиться возможность для потребителей самостоятельно ремонтировать свои автомобили и получать дополнительные выплаты в пределах суммы износа.

«Политика либерализации тарифов ОСАГО, которая была внедрена в 2020 году, продолжает способствовать более точной тарификации автовладельцев и положительно сказывается на конкуренции между страховыми компаниями, что дало возможность предлагать различные ценовые решения. Это не только позволяет сдерживать рост средней стоимости полиса, но и снижать его. Кроме того, возможность приобретения полиса по базовой ставке из нижней части тарифного коридора поощряет водителей более аккуратно вести свой автомобиль, что, в свою очередь, способствует улучшению ситуации на дорогах. Также безаварийная езда повышает коэффициент для автовладельцев за безаварийное вождение, что положительно сказывается на снижении страховых премий. В противоположность этому, если водитель часто попадает в ДТП из-за нарушений правил дорожного движения, стоимость полиса ОСАГО возрастает. Кроме того, для водителей может появиться возможность получения доплаты за износ при осуществлении самостоятельного ремонта автомобиля, что инициировано в рамках обсуждаемой реформы возмещения по ОСАГО», – подчеркнул Евгений Уфимцев.

По данным РСА, общая сумма выплат за первые девять месяцев 2025 года составила 164,4 млрд руб., а количество заключенных договоров достигло 37,6 млн, из которых 4,8 млн пришлись на краткосрочные полисы. Собранные страховые премии по ОСАГО в рассматриваемый период составили 240,3 млрд рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.