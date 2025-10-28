#
28 октября
Откройте скрытые возможности автомобиля, о которых молчат дилеры

В современный автомобиль инженеры заложили десятки скрытых полезных функций

Они не афишируются в автосалонах, но способны сделать поездки безопаснее и комфортнее, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Многие из них скрыты за лаконичным дизайном панели или активируются простыми, но неочевидными жестами.

Возьмем, к примеру, безопасность юных пассажиров. На торце задних дверей часто прячется миниатюрный рычажок, включающий детскую блокировку. После ее активации дверь невозможно открыть изнутри, даже если центральный замок разблокирован. А чтобы дети случайно не опустили стекло на ходу, на водительской панели есть кнопка, отключающая управление задними стеклоподъемниками.

Даже в ключе с электронным чипом скрыт сюрприз – механическое жало, которое можно извлечь, сдвинув фиксатор. Оно выручит, если батарейка брелка внезапно сядет. А в случае аварии умная электроника на многих автомобилях самостоятельно перекроет подачу топлива, чтобы предотвратить возгорание. Для возобновления работы потребуется нажать скрытую кнопку, обычно расположенную под капотом.

Не все знают и о мелочах, повышающих удобство: например, ремень безопасности можно регулировать по высоте, сдвигая фиксатор на стойке кузова. Это не только избавляет от дискомфорта, но и обеспечивает правильное положение ремня, повысив безопасность при аварии.

Наконец, функция «Проводи меня домой» надолго запомнится тем, кто возвращается с парковки в темноте: мигните дальним светом, и фары продолжат освещать ваш путь до самого порога. Время подсветки можно настроить через меню бортового компьютера.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
28.10.2025 
Фото:Depositphotos
