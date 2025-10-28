#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какой может быть альтернатива такого резкого повышения утильсбора
28 октября
Какой может быть альтернатива такого резкого повышения утильсбора
Эксперт Аяпов: как изменить введение...
Lada Niva Travel
28 октября
Расходы на владение новой Нивой будут ниже, чем прежней
Обновленная Lada Niva Travel станет экономичнее...
Hongqi HS3
28 октября
В РФ могут начать сборку премиальных автомобилей: подробности
Автомобили Hongqi могут начать выпускать в...

В России начинается сборка грузовиков под новым брендом

Ульяновский завод «Велес» будет выпускать грузовики новой марки Ураман

Расположенный в портовой экономической зоне (ПОЭЗ) «Ульяновск» автозавод «Велес» приступит к крупноузловой сборке грузовиков под брендом Ураман (Uraman).

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он уточнил, что проект – совместный с китайскими партнерами, и в горде Тачэн (КНР) уже начато производство машинокомплектов для поставки на российский «Велес». Поначалу сборка в Ульяновске будет крупноузловой из китайских компонентов, но в будущем планируется локализация грузовиков и спецтехники под новой маркой.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Отметим, что запускающий сборку «Велес» основан в 2024 году, а резидентом ПОЭЗ «Ульяновск» стал в 2025-м. Производственная мощность составляет 2 тысячи единиц техники в год – предприятие уже выпускает бортовые и самосвальные машины, автокраны, мусоровозы и др.

Источник:  Алексей Русских
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 55
28.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0