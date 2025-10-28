В России начинается сборка грузовиков под новым брендом

Ульяновский завод «Велес» будет выпускать грузовики новой марки Ураман

Расположенный в портовой экономической зоне (ПОЭЗ) «Ульяновск» автозавод «Велес» приступит к крупноузловой сборке грузовиков под брендом Ураман (Uraman).

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он уточнил, что проект – совместный с китайскими партнерами, и в горде Тачэн (КНР) уже начато производство машинокомплектов для поставки на российский «Велес». Поначалу сборка в Ульяновске будет крупноузловой из китайских компонентов, но в будущем планируется локализация грузовиков и спецтехники под новой маркой.

Отметим, что запускающий сборку «Велес» основан в 2024 году, а резидентом ПОЭЗ «Ульяновск» стал в 2025-м. Производственная мощность составляет 2 тысячи единиц техники в год – предприятие уже выпускает бортовые и самосвальные машины, автокраны, мусоровозы и др.