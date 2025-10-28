В РФ могут начать сборку премиальных автомобилей: подробности

Автомобили Hongqi могут начать выпускать в России

Китайская премиальная марка Hongqi собирается наладить сборку автомобилей на территории России.

Об этом в ходе форума автомобильного бизнеса CarXL 25 сообщил директор Hongqi в России Иван Савельев.

По словам Савельева, речь идет о собственном производстве. В настоящее время ожидается окончательное решение по этому вопросу от головного офиса в Китае. Если проект получит одобрение, сборка автомобилей Hongqi может начаться в России уже в следующем году.

Hongqi является премиум-брендом из Китая, входящим в холдинг FAW. На российском рынке бренд уже представлен и предлагает восемь моделей: кроссоверы HS3, HS5, E-HS9, HS7, а также седаны H5, H6, H9 и минивэн HQ9.

Hongqi HS3

Hongqi не единственный зарубежный бренд, который рассматривает возможность локализации своей продукции в России. Ранее аналогичные намерения также высказывали компании GAC, Bestune, ROX, Changan, MG и KGM.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.