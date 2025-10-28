#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какой может быть альтернатива такого резкого повышения утильсбора
28 октября
Какой может быть альтернатива такого резкого повышения утильсбора
Эксперт Аяпов: как изменить введение...
Lada Niva Travel
28 октября
Расходы на владение новой Нивой будут ниже, чем прежней
Обновленная Lada Niva Travel станет экономичнее...
Hongqi HS3
28 октября
В РФ могут начать сборку премиальных автомобилей: подробности
Автомобили Hongqi могут начать выпускать в...

В РФ могут начать сборку премиальных автомобилей: подробности

Автомобили Hongqi могут начать выпускать в России

Китайская премиальная марка Hongqi собирается наладить сборку автомобилей на территории России.

Рекомендуем
Европротокол: удобно, но не всегда выгодно — и вот почему

Об этом в ходе форума автомобильного бизнеса CarXL 25 сообщил директор Hongqi в России Иван Савельев.

По словам Савельева, речь идет о собственном производстве. В настоящее время ожидается окончательное решение по этому вопросу от головного офиса в Китае. Если проект получит одобрение, сборка автомобилей Hongqi может начаться в России уже в следующем году.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Hongqi является премиум-брендом из Китая, входящим в холдинг FAW. На российском рынке бренд уже представлен и предлагает восемь моделей: кроссоверы HS3, HS5, E-HS9, HS7, а также седаны H5, H6, H9 и минивэн HQ9.

Hongqi HS3
Hongqi HS3

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Hongqi не единственный зарубежный бренд, который рассматривает возможность локализации своей продукции в России. Ранее аналогичные намерения также высказывали компании GAC, Bestune, ROX, Changan, MG и KGM.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 53
28.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0