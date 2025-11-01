Продажи новых машин растут уже не так сильно

#
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
Рынок автомобилей в России, похоже, переживает спад после своего недавнего роста.

На 43-й неделе текущего года количество новых легковых автомобилей, которые россияне приобрели, составило 35 329 штук, что на 4% больше по сравнению с предшествующей неделей и на 8% больше, чем за такой же период прошлого года, согласно данным агентства «Автостат».

Сергей Целиков, основатель агентства, сообщил, что продажи легких коммерческих автомобилей снизились на 4% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 1815 штук, что также на 29% ниже показателей прошлого года. Снижение наблюдается уже три недели подряд.

Что касается грузовых автомобилей, то их продажи остаются на низком уровне: за неделю было реализовано 1284 машины, что стало уменьшением на 2%. Регистрация тяжелых грузовиков, масса которых составляет более 16 тонн, также уменьшилась на 5%, составив 1019 единиц. На фоне этого китайская марка Sitrak показала значительный рост, реализовав 328 машин, тогда как российский производитель КАМАЗ торговал всего 213 единицами.

Сегмент среднетоннажных грузовиков (масса от 3,5 до 16 тонн), после обвала продаж на 42-й неделе, продемонстрировал рост на 12,3% на минувшей неделе, составив 265 проданных единиц, что является наилучшим показателем для этого сегмента с апреля, указал аналитик.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей.

Источник:  Телеграм-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова
