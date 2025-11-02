#
На рынке появились надежные семейные авто из Японии: цена доступна

В РФ начались продажи Mitsubishi Xpander и Xpander Cross по цене от 2,26 млн рублей

В России продолжают осуществлять параллельные поставки популярных в Азии семиместных компактвэнов Mitsubishi Xpander и Xpander Cross. Эти вместительные и практичные автомобили с полностью оцинкованным кузовом доступны в объявлениях как из наличия, так и под заказ по цене от 2 262 600 рублей.

Европротокол: удобно, но не всегда выгодно — и вот почему

Наименьшие расценки предлагаются в Омске, где за указанную сумму можно заказать новый Xpander 2023 года в максимальной комплектации. Он включает кожаный мульти-руль, климат-контроль с двумя зонами, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, систему запуска двигателя, круиз-контроль, мультимедиа с сенсорным экраном и другие опции.

Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander

В Омске также доступны для заказа версии Xpander 2025 года, как в средней, так и в базовой комплектации, включая «внедорожную» модель Xpander Cross с увеличенным клиренсом. Все автомобили собраны в Индонезии, однако цены на них не указаны в объявлениях.

В Воронеже новый Mitsubishi Xpander можно заказать за 2 450 000 рублей «под ключ», а в Магнитогорске такой же можно приобрести из наличия всего за дополнительные 50 000 рублей. В Москве стоимость «внедорожного» Xpander Cross составляет 2 520 000 рублей.

Mitsubishi Xpander Cross
Mitsubishi Xpander Cross

В Краснодаре новый Xpander с семиместным кожаным салоном оценивается в 2 550 000 рублей, в Москве аналогичная модель с двухцветным кузовом предлагается за 2 645 000 рублей.

Возможны и варианты «внедорожного» Xpander Cross: в Чите его цена составляет 2 790 000 рублей, в Москве – минимум 3 069 990 рублей, а в Нижнем Новгороде и Сочи – до 3 600 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi Xpander
Интерьер Mitsubishi Xpander

Все Mitsubishi Xpander и Xpander Cross оборудованы одинаковым силовым агрегатом – 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., который работает в тандеме с четырехступенчатым автоматом. Привод у всех моделей передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

