На рынке появились надежные семейные авто из Японии: цена доступна

В России продолжают осуществлять параллельные поставки популярных в Азии семиместных компактвэнов Mitsubishi Xpander и Xpander Cross. Эти вместительные и практичные автомобили с полностью оцинкованным кузовом доступны в объявлениях как из наличия, так и под заказ по цене от 2 262 600 рублей.

Наименьшие расценки предлагаются в Омске, где за указанную сумму можно заказать новый Xpander 2023 года в максимальной комплектации. Он включает кожаный мульти-руль, климат-контроль с двумя зонами, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, систему запуска двигателя, круиз-контроль, мультимедиа с сенсорным экраном и другие опции.

В Омске также доступны для заказа версии Xpander 2025 года, как в средней, так и в базовой комплектации, включая «внедорожную» модель Xpander Cross с увеличенным клиренсом. Все автомобили собраны в Индонезии, однако цены на них не указаны в объявлениях.

В Воронеже новый Mitsubishi Xpander можно заказать за 2 450 000 рублей «под ключ», а в Магнитогорске такой же можно приобрести из наличия всего за дополнительные 50 000 рублей. В Москве стоимость «внедорожного» Xpander Cross составляет 2 520 000 рублей.

В Краснодаре новый Xpander с семиместным кожаным салоном оценивается в 2 550 000 рублей, в Москве аналогичная модель с двухцветным кузовом предлагается за 2 645 000 рублей.

Возможны и варианты «внедорожного» Xpander Cross: в Чите его цена составляет 2 790 000 рублей, в Москве – минимум 3 069 990 рублей, а в Нижнем Новгороде и Сочи – до 3 600 000 рублей.

Все Mitsubishi Xpander и Xpander Cross оборудованы одинаковым силовым агрегатом – 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., который работает в тандеме с четырехступенчатым автоматом. Привод у всех моделей передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

