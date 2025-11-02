Новую Короллу снова можно купить в России, причем по очень приятной цене

Седаны Toyota Corolla предлагаются на российском рынке по цене от 1,7 млн рублей

Toyota Corolla по-прежнему считается одной из самых востребованных и надежных моделей в мире, и теперь вместе с другими автомобилями Toyota она поступает в Россию по параллельному импорту. В страну возят как японские, так и китайские автомобили, а стартовые цены на них составляют около 1,7 миллиона рублей.

Для сравнения, китайский седан C-класса Geely Emgrand с автоматической коробкой в России доступен минимум за 2 393 990 рублей. Что касается белорусской версии Belgee S50, которая появилась в продаже в начале октября, её цена начинается от 1 999 990 рублей в комплектации с автоматом.

Наименее дорогостоящие седаны Toyota Corolla можно приобрести во Владивостоке. Здесь цена составляет от 1 673 000 до 1 700 000 рублей за автомобиль с 116-сильным турбомотором объемом 1,2 литра и вариатором. В базовую комплектацию входят тканевая обивка сидений, кондиционер, электрический «ручник», мультифункциональный руль и кнопка запуска двигателя.

Toyota Corolla

Японская версия доступна за сумму от 1 850 000 рублей и отличается от китайской тем, что у неё 1,5-литровый 120-сильный атмосферный двигатель и более богатая комплектация, включающая эко-кожаную обивку сидений и руля, цифровую приборную панель, климат-контроль и камеру заднего вида.

Гибридная Toyota Corolla HEV китайской сборки стоит в Москве от 2 040 000 рублей, предлагая силовую установку с 98-сильным атмосферником 1,8 литра и электромотором. Что касается автомобилей из наличия, самая низкая цена на такой седан в Воронеже – 2 290 000 рублей, в то время как в Москве с учетом утильсбора цена поднимается до 3 150 000 рублей.

Интерьер Toyota Corolla

Бензиновая Toyota Corolla на 116 лошадиных сил из Китая в Уссурийске оценивается в 1 788 000 рублей. В Кемерово и Новокузнецке цена колеблется от 2 160 000 до 2 170 000 рублей, в Томске – 2 490 000 рублей, в Чите – 2 575 000 рублей, в Москве цены начинаются от 2 697 000 рублей, а в Красноярске минимальная стоимость составляет 2 899 000 рублей.