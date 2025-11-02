#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайские бренды заняли более половины дилерских сетей по всей России
5 ноября
Китайские бренды заняли более половины дилерских сетей по всей России
«Автостат»: более 60% дилерских контрактов в РФ...
ПАЗ-Турист, 1969 г.
5 ноября
Автобусы СССР — какие шли в серию, а какие остались экспериментальными
«За рулем» вспомнил 14 необычных автобусов: от...
Интерьер Hyundai Santa Fe
5 ноября
Надежный семейный кроссовер Hyundai снова можно купить в России: известна цена
Новые Hyundai Santa Fe доступны на российском...

Новую Короллу снова можно купить в России, причем по очень приятной цене

Седаны Toyota Corolla предлагаются на российском рынке по цене от 1,7 млн рублей

Toyota Corolla по-прежнему считается одной из самых востребованных и надежных моделей в мире, и теперь вместе с другими автомобилями Toyota она поступает в Россию по параллельному импорту. В страну возят как японские, так и китайские автомобили, а стартовые цены на них составляют около 1,7 миллиона рублей.

Рекомендуем
Европротокол: удобно, но не всегда выгодно — и вот почему

Для сравнения, китайский седан C-класса Geely Emgrand с автоматической коробкой в России доступен минимум за 2 393 990 рублей. Что касается белорусской версии Belgee S50, которая появилась в продаже в начале октября, её цена начинается от 1 999 990 рублей в комплектации с автоматом.

Наименее дорогостоящие седаны Toyota Corolla можно приобрести во Владивостоке. Здесь цена составляет от 1 673 000 до 1 700 000 рублей за автомобиль с 116-сильным турбомотором объемом 1,2 литра и вариатором. В базовую комплектацию входят тканевая обивка сидений, кондиционер, электрический «ручник», мультифункциональный руль и кнопка запуска двигателя.

Toyota Corolla
Toyota Corolla
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Японская версия доступна за сумму от 1 850 000 рублей и отличается от китайской тем, что у неё 1,5-литровый 120-сильный атмосферный двигатель и более богатая комплектация, включающая эко-кожаную обивку сидений и руля, цифровую приборную панель, климат-контроль и камеру заднего вида.

Гибридная Toyota Corolla HEV китайской сборки стоит в Москве от 2 040 000 рублей, предлагая силовую установку с 98-сильным атмосферником 1,8 литра и электромотором. Что касается автомобилей из наличия, самая низкая цена на такой седан в Воронеже – 2 290 000 рублей, в то время как в Москве с учетом утильсбора цена поднимается до 3 150 000 рублей.

Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Бензиновая Toyota Corolla на 116 лошадиных сил из Китая в Уссурийске оценивается в 1 788 000 рублей. В Кемерово и Новокузнецке цена колеблется от 2 160 000 до 2 170 000 рублей, в Томске – 2 490 000 рублей, в Чите – 2 575 000 рублей, в Москве цены начинаются от 2 697 000 рублей, а в Красноярске минимальная стоимость составляет 2 899 000 рублей.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 1267
02.11.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+30