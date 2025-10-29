#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Tenet T7
29 октября
В продажу вышел новый полноприводный кроссовер российской сборки
Кроссовер Tenet T7 получил в России версию с...
В КНР отказались поддерживать владельцев электрокаров
29 октября
В КНР отказались поддерживать владельцев электрокаров
В Китае отказались поддерживать владельцев...
Интерьер Toyota Corolla
29 октября
Хорошо знакомый японский седан снова можно купить в РФ: цены доступные
В РФ в продаже появились седаны Toyota Corolla...

За езду с номерами без флага России будут штрафовать

За госномер авто без триколора, полученный до 1 января 2025 года, не накажут

С 1 января 2025 года водители рискуют получить штраф за использование автомобильных номеров без флага России. Эти изменения основаны на новом ГОСТе, который требует, чтобы все госномера имели триколор в правом нижнем углу.

Рекомендуем
Европротокол: удобно, но не всегда выгодно — и вот почему

Если такой флаг отсутствует, это будет считаться сопоставимым с управлением транспортным средством с нестандартными номерами, что приведет к административной ответственности. Штраф составляет 500 рублей или может быть ограничен предупреждением.

Также в МВД России отметили, что владельцам машин с госномерами, выданными до принятия новых правил, не нужно обновлять номера, так как законодательство не обязывает их делать это.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор издания «За рулем»:

В принципе – ничего нового. Я это разъяснял вам в самом начале года: если получаешь номера сейчас (с 1 января 2025 года), то они должны быть с триколором, без вариантов. Если получал номера до 1 января 2025 года – катайся с такими, какие выдали.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 15
29.10.2025 
Фото:Unsplash и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0