За езду с номерами без флага России будут штрафовать

За госномер авто без триколора, полученный до 1 января 2025 года, не накажут

С 1 января 2025 года водители рискуют получить штраф за использование автомобильных номеров без флага России. Эти изменения основаны на новом ГОСТе, который требует, чтобы все госномера имели триколор в правом нижнем углу.

Если такой флаг отсутствует, это будет считаться сопоставимым с управлением транспортным средством с нестандартными номерами, что приведет к административной ответственности. Штраф составляет 500 рублей или может быть ограничен предупреждением.

Также в МВД России отметили, что владельцам машин с госномерами, выданными до принятия новых правил, не нужно обновлять номера, так как законодательство не обязывает их делать это.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор издания «За рулем»:

– В принципе – ничего нового. Я это разъяснял вам в самом начале года: если получаешь номера сейчас (с 1 января 2025 года), то они должны быть с триколором, без вариантов. Если получал номера до 1 января 2025 года – катайся с такими, какие выдали.

