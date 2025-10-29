Хорошо знакомый японский седан снова можно купить в РФ: цены доступные

В РФ в продаже появились седаны Toyota Corolla по цене от ₽1,7 млн

Модель Toyota Corolla, одна из самых популярных и проверенных временем автомобилей, теперь поставляется в Россию по новым схемам. На рынок попадают как автомобили японской, так и китайской сборки, с ценами, начинающимися примерно от 1,7 миллиона рублей.

В основном, самые дешевые седаны Toyota Corolla привозят во Владивосток, где можно приобрести модель с 116-сильным турбомотором объемом 1,2 литра и вариатором за сумму от 1 673 000 до 1 700 000 рублей. В этом варианте есть тканевая обивка, кондиционер, электронный ручной тормоз, многофункциональное рулевое колесо и кнопочный запуск двигателя.

Toyota Corolla

Автомобили из Японии стоят немного дороже – от 1 850 000 рублей, но они имеют 1,5-литровый 120-сильный атмосферный двигатель и более богатую комплектацию: сиденья и руль обиты экокожей, имеется цифровая приборная панель, климат-контроль и другие опции.

Согласно данным, гибридная Toyota Corolla HEV китайской сборки предлагается в Москве за 2 040 000 рублей, а в Воронеже ее можно купить дешевле – примерно за 2 290 000 рублей. В столице же с учетом утильсбора цена достигает 3 150 000 рублей.

Интерьер Toyota Corolla

Бензиновая Corolla из Китая за 116 л.с. предлагается в Уссурийске за 1 788 000 рублей, в Кемерово и Новокузнецке – по 2 160 000 и 2 170 000 рублей соответственно. В Томске цена составляет 2 490 000 рублей, в Чите – 2 575 000 рублей, а в Москве автомобили стоят от 2 697 000 рублей. В Красноярске минимальная цена на китайский седан доходит до 2 899 000 рублей.

