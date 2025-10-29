Бывший завод Toyota снова заработает: подробности

Экс-завод Toyota в Шушарах будет перезапущен в течение полугода

Бывший завод Toyota в Шушарах находится на высокой стадии готовности, что позволяет надеяться на его перезапуск в течение следующих шести месяцев.

Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Он отметил, что сроки перезапуска уже были изменены, однако сейчас рассчитывают на запуск в течение полугода. Завод Toyota сохраняет свою готовность лучше, чем предыдущая площадка GM, поскольку не страдал от длительной заморозки.

Некоторые технологические цепочки изменялись, но не создавались заново. Тем не менее, остаются проблемы, касающиеся позиционирования на рынке, выбора партнера, моделей и логистики.

Порядка месяца назад Ситов упоминал о том, что сроки перезапуска завода выглядят неопределенно, однако он добавил, что планируется запустить производство до конца текущего года.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков ранее заявлял, что завод Toyota начнет выпуск автомобилей не раньше 2026 года, уточнив, что в настоящее время идут переговоры с потенциальным индустриальным партнером из дружественной страны.

