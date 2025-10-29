Toyota на секретной встрече с дилерами в РФ обсудила схемы работы: подробности

Компания Toyota провела переговоры с российскими дилерами

По информации портала Autonews, компания Toyota организовала секретную встречу с крупными российскими дилерами.

Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев подтвердил заинтересованность компании в возобновлении своей деятельности в России. Он отметил, что Toyota уже провела несколько конференций для дилеров и рассматривает возможность поставок автомобилей через Китай.

Согласно источнику из одной из дилерских сетей, мероприятие состоялось после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, и участники подписали соглашение о неразглашении. На встрече обсуждались варианты сотрудничества с дилерами, однако детали остались нераскрытыми.

Autonews отправил официальный запрос в представительство Toyota.

Напомним, что компания приостановила свою деятельность в России в начале 2022 года после начала военного конфликта на Украине, и с тех пор машины марки стали поступать в страну через параллельный импорт.

